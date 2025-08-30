الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حفيد موسوليني يتربع على قمة «الكالشيو»!

حفيد موسوليني يتربع على قمة «الكالشيو»!
30 أغسطس 2025 11:47

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مويس كين يمدد عقده مع فيورتينا إلى 2029
«مزارع» يصنع التاريخ في الدوري الإيطالي!


حظي حفيد الإيطالي بينيتو موسوليني ببداية لافتة في دوري كرة القدم (الكالشيو)، بعد نزوله بديلاً، ومساهمته بفوز كريمونيزي على ساسوولو 3-2.
وتصدر كريمونيزي مؤقتاً ترتيب الدوري بست نقاط، بعد حصول رومانو فلورياني موسوليني على ضربة جزاء متأخرة، سجل منها مانويل دي لوكا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع.
وحل فلورياني موسوليني بدلاً من أليسيو تسيربين على الجناح الأيمن في الدقيقة 82 في ملعب جوفاني زيني، وتألق قبل حصوله على ركلة الجزاء، نتيجة خطأ من الجامبي أليو فاديرا في الوقت القاتل.
قال فلورياني موسوليني الذي يضع اسم رومانو على قميصه: «حصلت أشياء كثيرة في فترة زمنية قصيرة، لا أعتقد أني سأنسى هذه الليلة، لأني حلمت دوماً بخوض بداياتي في سيري أ، وهدفت إلى صنع الفارق ووُفّقت بذلك».
ويلعب ابن الثانية والعشرين الذي قال في الماضي إنه لا يهتم بالسياسة، على سبيل الإعارة من لاتسيو، حيث تدرج في الفئات العمرية، بعد أن حمل ألوان نادي روما في طفولته.
بعد انضمامه إلى كريمونيزي الصيف الماضي، قال فلورياني موسوليني: «أنا هنا لألعب كرة القدم، اسمي أزعج الآخرين أكثر مما أزعجني».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ساسولو
بينيتو موسوليني
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©