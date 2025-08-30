حفيد موسوليني يتربع على قمة «الكالشيو»!



ميلانو (أ ف ب)



حظي حفيد الإيطالي بينيتو موسوليني ببداية لافتة في دوري كرة القدم (الكالشيو)، بعد نزوله بديلاً، ومساهمته بفوز كريمونيزي على ساسوولو 3-2.

وتصدر كريمونيزي مؤقتاً ترتيب الدوري بست نقاط، بعد حصول رومانو فلورياني موسوليني على ضربة جزاء متأخرة، سجل منها مانويل دي لوكا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع.

وحل فلورياني موسوليني بدلاً من أليسيو تسيربين على الجناح الأيمن في الدقيقة 82 في ملعب جوفاني زيني، وتألق قبل حصوله على ركلة الجزاء، نتيجة خطأ من الجامبي أليو فاديرا في الوقت القاتل.

قال فلورياني موسوليني الذي يضع اسم رومانو على قميصه: «حصلت أشياء كثيرة في فترة زمنية قصيرة، لا أعتقد أني سأنسى هذه الليلة، لأني حلمت دوماً بخوض بداياتي في سيري أ، وهدفت إلى صنع الفارق ووُفّقت بذلك».

ويلعب ابن الثانية والعشرين الذي قال في الماضي إنه لا يهتم بالسياسة، على سبيل الإعارة من لاتسيو، حيث تدرج في الفئات العمرية، بعد أن حمل ألوان نادي روما في طفولته.

بعد انضمامه إلى كريمونيزي الصيف الماضي، قال فلورياني موسوليني: «أنا هنا لألعب كرة القدم، اسمي أزعج الآخرين أكثر مما أزعجني».