ماريسكا لن يمنع لاعبي تشيلسي من استخدام «التواصل الاجتماعي»



لندن (أ ف ب)



لن يمنع مدرب تشلسي الإنجليزي لاعبيه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار الانتقال الوشيك للاعب أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد تساؤلات حول حضوره على الإنترنت.

وحضر جارناتشو إلى مركز كوبهام التدريبي تمهيداً لانتقاله إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) قادماً من «الشياطين الحمر».

وتوترت علاقة الأرجنتيني مع مدربه في اليونايتد، البرتغالي روبن أموريم، منذ أن أبعده عن التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الذي خسره أمام توتنهام في مايو.

أثار ابن الحادية والعشرين بعد المباراة الشكوك حول مستقبله في ملعب أولد ترافورد ونشر شقيقه على موقع انستجرام أن أموريم «ألقى باللاعب تحت الحافلة».

وعندما كان يقضي إجازته في يونيو، نشر الجناح صورة يرتدي فيها قميص أستون فيلا باسم زميله السابق في يونايتد ماركوس راشفورد، في تأييد صريح للمهاجم الذي قرر الرحيل عن يونايتد، ما أثار استياء جماهير «الشياطين الحمر».

ولطالما أبدى الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي، استياءه من استخدام لاعبيه منصات التواصل، لكنه قال إنه مشغول كفاية ليلعب دور الشرطي حول أنشطة لاعبيه على الإنترنت.

قال ماريسكا: «لن أقول لهم لا تستخدموا وسائل التواصل، لديهم عائلة حولهم يمكنها تقديم النصائح لهم».

تابع: «لدي أربعة أطفال وأحاول تقديم النصائح لهم، لكن إذا احتجت لتقديم النصائح لـ25 لاعباً إضافياً ستكون الأمور معقدة».

أردف: «يحق لأي شخص أن يفعل ما يشاء، أو يقول ما يشاء، لكن في النهاية، يتعلق الأمر بالاحترام».

وواجه ماريسكا في الأسابيع الأولى من الموسم أسئلة تتعلق بسلوك لاعبيه على منصات التواصل، بعد إزالة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا كل الإشارات إلى تشيلسي من حساباته، بعد تركه على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية من «البريميرليج».

صرح وكيل أعمال ابن الرابعة والعشرين أن صفحته خضعت لتغييرات من أحد أعضاء فريقه، وأن اللاعب غير مسؤول عن ذلك.