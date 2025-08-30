مانشستر يونايتد يواجه تحديات في صفقتي أنتوني وهويلوند



لندن (د ب أ)



أحرز مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تقدماً في محاولاته للتخلي عن أنتوني وراسموس هويلوند، ولكن هناك بعض العمل الذي يجب إنجازه لإتمام الصفقتين.

وأعار مانشستر يونايتد بالفعل ماركوس راشفورد إلى برشلونة، بينما يكمل أليخاندرو جارناتشو انتقاله إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، وتقدمت محاولاتهم لتقليص حجم الفريق أكثر.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ريال بيتيس توصل لاتفاق مبدئي بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قابلة للتحقيق، بالإضافة إلى بند إعادة بيع يمنح مانشستر يونايتد الحصول على 50 في المئة من بيع أنتوني لأي نادٍ آخر.

ومع ذلك، وردت تقارير تفيد بوجود بعض القضايا التي يجب حلها بخصوص الانتقال المقترح، خصوصاً فيما يتعلق بأجور اللاعب البرازيلي والحزمة المالية الإجمالية. والجناح، الذي لم يرتق إلى مستوى السعر المرتفع الذي دفعه مانشستر يونايتد لأياكس، والذي تجاوز 80 مليون جنيه إسترليني في 2022، قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى النادي المنافس بالدوري الإسباني، وقد يعود بشكل دائم إذا تم تسوية التفاصيل التعاقدية.

ولم يكن هويلوند ضمن المجموعة التي أطلق عليها «قنبلة الفريق» التي ضمت أنتوني وراشفورد وجارناتشو وجادون سانشو وتيريل مالاسيا، ولكن يبدو أنه يقترب بقوة من الرحيل.

ولم يقدم اللاعب الدنماركي الدولي العروض المنتظرة منه منذ انتقاله بمبلغ مالي كبير من أتالانتا قبل عامين، ويبدو أنه مستعد للدوري الإيطالي للانضمام للاعب مانشستر يونايتد السابق سكوت مكتوميناي في نابولي.

وذكرت التقارير أن صفقة الإعارة تتضمن بنداً يتيح لنابولي شراء اللاعب بشكل دائم مقابل 44 مليون يورو (51 مليون دولار)، إذا تأهل الفريق الذي يدربه أنطونيو كونتي إلى دوري أبطال أوروبا.