«السابقة التاريخية» تثير قلق جماهير ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



استهل ريال مدريد الدوري الإسباني بشباك نظيفة، حيث تفوق على أوساسونا 1-0، بفضل ضربة جزاء من كيليان مبابي، و3-0 على أوفييدو، بفضل هدفين من المهاجم الفرنسي، وهدف آخر من فينيسيوس جونيور في اللحظات الأخيرة.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث، خلف فياريال وبرشلونة، ولكل منها 6 نقاط، لكن الفريق المدريدي يتخلف بفارق أهداف.

وتعد بداية عهد تشابي ألونسو في إسبانيا واعدة، مع وجود أمر واحد لا يقلق جماهير الفريق الملكي، حيث كانت آخر مرة بدأ فيها ريال مدريد الدوري بفوزه في أول مباراتين دون أن يستقبل أي هدف، موسم 2004-2005، بقيادة كاماتشو، حل الفريق وصيفاً، وهذا ليس بجديد فقد حدث بالفعل 3 مرات في التاريخ.

وبدأ ريال مدريد ذلك الموسم، قبل 21 عاماً بفوزين على مايوركا 1-0 وعلى نومانسيا 1-0، ثم في الجولة الثالثة، خسر بالنتيجة نفسها أمام إسبانيول.

وبحلول الجولة السابعة، كان الفريق في المركز التاسع، بفارق 9 نقاط عن الصدارة، وهو فارق أصبح من الصعب تعويضه، ليس فقط بسبب تذبذب أداء ريال مدريد، ولكن أيضاً لأن برشلونة استعاد زخمه وحافظ على صدارته المريحة طوال الموسم.

ورفع فريق كاماتشو من وتيرة أدائه في الشهرين الأخيرين من الموسم، لم يخسر أي مباراة، وحصد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة، بما في ذلك فوز في «الكلاسيكو»، لكنه أنهى الموسم بفارق 4 نقاط فقط خلف غريمه اللدود.

وكانت هناك سابقتان تاريخيتان، ففي موسم 1957-1958 لم يفز ريال مدريد بمباراتين دون أن تهتز شباكه، بل بـ3 مباريات، تغلب على أوساسونا 3-0، وغرناطة 0-2، وإشبيلية 6-0. لم ينجح أي فريق في الحفاظ على نظافة شباكه في ذلك شهر سبتمبر باستثناء ريال مدريد، وكافح أتلتيكو مدريد طوال الموسم، حتى أنه انتزع الصدارة في الجولة 22، لكنه لم يتمكن من توجيه الضربة القاضية، برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، توج ريال مدريد باللقب.

وفي موسم 1987-1988، بعد 30 عاماً بالضبط، تكرر الأمر نفسه؛ فاز الملكي على 0-4 في قادس، و7-0 ضد ريال سبورتينج خيخون، في بداية موسم هيمن عليه ريال مدريد بقبضة من حديد.

وصعد إلى صدارة الترتيب في الجولة الأولى، ولم يستطع أحد إسقاطه، وإضافة إلى فوزهم بلقب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد، سجل 95 هدفاً واستقبل 26 هدفاً فقط.

ومع ذلك، إضافة إلى موسم 2004-2005، هناك مثالان آخران فاز فيهما ريال مدريد في أول مباراتين، من دون أن يستقبل أي هدف، لكنه اكتفى بالمركز الثاني على منصة التتويج.

وفي موسم 1935-1936 فاز ريال مدريد بنتيجة 1-0 على هيركوليس و6-0 على إسبانيول، حتى استقبل هدفين من أتلتيكو في الجولة الثالثة، رغم فوزه بالديربي بنتيجة 3-2. بدأت الأمور تسوء بعد الهزيمة في إشبيلية في 7 ديسمبر، وفي النهاية حسم أتلتيك بلباو اللقب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وفي موسم 1991-1992، عندما كان الفوز لا يزال يساوي نقطتين، افتتح ريال مدريد الدوري الإسباني بفوزين بنتيجة 1-0 على قادش، و1-0 على ريال بلد الوليد.

وبدا وكأن اللقب يتجه نحو القلعة البيضاء، في الجولة 33 تصدّر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متقدما بـ3 نقاط على أتلتيكو مدريد و4 نقاط على برشلونة، لكن الفريق الأبيض لم يفز إلا في مباراتين من آخر 5 مباريات، وفرط في اللقب لمصلحة برشلونة.