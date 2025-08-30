«مزارع» يصنع التاريخ في الدوري الإيطالي!



معتز الشامي (أبوظبي)



«لعب كرة القدم أشبه بقضاء إجازة»، كانت هذه كلمات فيديريكو باشيروتو، المدافع الإيطالي لفريق كريمونيزي، الذي اعترف بأنه عمل في مزرعة والده منذ طفولته.

وحفر قلب الدفاع اسمه في تاريخ كرة القدم الإيطالية، في الأسبوع الماضي، سجل هدفاً أمام ميلان (2-1)، محققاً أول فوز لفريق كريمونيزي على «الروسونيري»، منذ أكثر من 100 عام.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، استعرض باشيروتو مهاراته خارج الملعب، مثل قيادة الجرار، وتنظيف حظائر الأبقار، وحتى قطف الطماطم في مزرعة عائلته في فينيتو، شمال إيطاليا، وأكد لاعب كرة القدم أنه «سيعود يوماً ما لمواصلة ما بناه والدي»

اكتسب المدافع شهرة واسعة أيضاً بفضل احتفاله الفريد، حيث يبرز عضلاته في أوضاع كمال الأجسام، وصرح لصحيفة «تشيامارسي بومبر» قائلاً: «أكرس ساعات طويلة لبنيتي الجسدية؛ أعتقد أنها المحرك الذي يمكننا من العمل لفترة أطول في كرة القدم، لقد أصبحتُ أقوى وأكثر رشاقة وسرعة».

وبالنسبة لـ باشيروتو، يعد لعب كرة القدم أكثر راحة مقارنة بالحياة الريفية، حيث قال: «أعتبر العمل في ملعب كرة القدم بمثابة إجازة، الذهاب إلى كرة القدم أو إلى صالة الألعاب الرياضية ليس مرهقاً على الإطلاق، لأنني أقارنه بمهام المزرعة».

وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عاماً، أن لعب لفرق مثل ليتشي وأسكولي، بالإضافة إلى أندية في الدرجتين الثانية والثالثة الإيطاليتين، وفي عام 2023، تلقى أول استدعاء له للانضمام إلى المنتخب الإيطالي، ووضعه هدفه في ميلان بسجلات الدوري الإيطالي التاريخية.