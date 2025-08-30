ميسي يحلم بـ «كأس الرابطتين»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



يأمل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد لقب كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية، عندما يقود فريقه إنتر ميامي، الأحد، أمام مضيفه سياتل ساوندرز في المباراة النهائية.

تعافى ميسي من إصابة في قدمه ليسجل ثنائية متأخرة، خلال الفوز الدرامي لإنتر على أورلاندو سيتي 3-1 في نصف النهائي.

أقر ابن الثامنة والثلاثين أنه كان «خائفاً» في الشوط الأول، بعد تعرضه لانتكاسة خلال عملية التعافي من إصابة عضلية بفخذه.

لكن حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات وبطل مونديال قطر 2022، أبرز سحره مجدداً، وقلب تأخر فريقه بركلة جزاء، ثم هدف الفوز في غضون 11 دقيقة.

بقيادة ميسي وزملائه السابقين في برشلونة الإسباني، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والظهير جوردي ألبا، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، خرح إنتر ميامي من حالة الركود التي عانى منها في منتصف موسم الدوري الأميركي، بتسعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين في 14 مباراة منذ بداية يوليو.

يهدف إلى إضافة لقب ثان في المسابقة، بعد الأول عام 2023، إثر قدوم ميسي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن ساوندرز الذي يبلغ مجموع رواتب لاعبيه 16.7 مليون دولار، مقارنة بـ46.8 لإنتر ميامي، يبني موسماً رائعاً بهدوء.

تعادل مع أورلاندو صاحب أفضل هجوم في الدوري هذا الموسم وخسر مرة يتيمة في 14 مباراة، منذ خروجه من كأس العالم للأندية، ويتفوق على خصمه المقبل 13-2 في خمس مباريات سجل فيها ثمانية لاعبين مختلفين.

يرغب في تحسين نتيجته عام 2021 عندما بلغ النهائي، وبحال تتويجه يكون قد حصد كل الكؤوس المتاحة لدى الأندية في أميركا الشمالية.

يملك في سجله كأسين للدوري، درع المشجعين في الدوري، أربعة ألقاب في كأس الولايات المتحدة المفتوحة ودوري أبطال كونكاكاف.