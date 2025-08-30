«صراع السائقين» يشتعل بين بياستري ونوريس



زاندفورت (د ب أ)



تعود الحياة من جديد لمنافسات سباقات سيارات «الفورمولا-1»، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الصيفية التي استمرت لأربعة أسابيع، عندما تقام منافسات سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد.

ويسعى فريق مكلارين، خلال هذا السباق، إلى معادلة الرقم القياسي الذي يتقاسمه فيراري ومرسيدس، من حيث الحصول على أول مركزين في خمسة سباقات متتالية، وحتى الآن فاز سائقا مكلارين بأول مركزين في أربعة سباقات متتالية.

ولكن الأنظار ستكون متجهة نحو المنافسة الشرسة بين ثنائي فريق مكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، والبريطاني لاندو نوريس، على صدارة ترتيب فئة السائقين. ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين، متفوقاً على زميله بالفريق لاندور نوريس بفارق تسع نقاط، ولكن نوريس أثبت قبل فترة التوقف أنه سيكون منافساً شرساً على اللقب من خلال الفوز بـ3 من آخر 4 سباقات.

ويعول نوريس على الزخم الكبير الذي يعيشه حالياً من أجل الفوز بسباق جائزة هولندا الكبرى، كما أنه فاز بسباق هولندا العام الماضي، وهو ما يمنحه ثقة أكبر للفوز بنسخة العام الحالي من السباق.

وأكد نوريس جاهزيته للفوز بهذا السباق بعدما سجل الزمن الأسرع في التجربتين الحرتين الأولى والثانية، على مضمار زاندفورت البالغ طوله 4259 كيلومتراً.

وفي المقابل، احتل بياستري المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

ولن تكون المنافسة في هذا السباق منحصرة فقط على نوريس وبياستري فقط، حيث يسعى الهولندي ماكس فيرستابن لتقديم أفضل ما عنده، خاصة أن السباق يقام في بلاده، كما أنه يرغب في العودة للمنافسة على اللقب، حيث يتواجد في المركز الثالث في ترتيب فئة السائقين برصيد 187 بفارق 97 نقطة عن بياستري المتصدر.

وفاز فيرستبان ثلاث مرات بسباق جائزة هولندا الكبرى، ولكن نوريس تفوق عليه في نسخة العام الماضي.

ولكن فيرستابن يأمل في أن يساعده هطول الأمطار المتوقع في إحداث حالة من الفوضى تمكنه من الفوز بالسباق.

يذكر أن السباق في زاندفورت كان ضمن جدول «الفورمولا-1» بشكل منتظم من خمسينيات القرن الماضي وحتى منتصف الثمانينيات، لكن نسخة 1985 كانت الأخيرة حتى عودة السباق في 2021 مع بروز فيرستابن أحد أكبر أسماء «الفورمولا-1»، وسيغادر السباق الهولندي جدول «الفورمولا-1» بعد العام المقبل.