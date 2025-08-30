الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الرياضة

سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر

سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر
30 أغسطس 2025 13:33

 
لندن (د ب أ)

قال أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن هوجو إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر، رغم بدايته الرائعة للموسم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المهاجم الفرنسي تألق منذ انضمامه لفريق ليفربول الشهر الماضي، حيث سجل في المباريات الثلاث التي شارك بها.
ولكن سلوت يعتقد أن إيكيتيكي «23 عاماً» مازال لديه الكثير ليقدمه.
وقال سلوت قبل مواجهة أرسنال الأحد: «أعتقد أنه أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً على الهجوم في طريقة لعبنا».
وأضاف: «أبسط إجابة حول ما يمكنه تحسينه هي لياقته خلال المباراة، لذلك أتوقع أن يقوم بالمزيد، حتى عندما لا تكون الكرة بحوزته، لأنه بالفعل يعمل بجد».
وأردف: «هناك يمكنه أن يتحسن، وهذا أمر طبيعي تماماً، لأنه يحتاج للتأقلم حيث جاء من دوري مختلف، ومن أسلوب لعب مختلف، فرانكفورت لم يكن يضغط بنفس القدر، كانوا يضغطون، لكن ليس بالقدر الذي نحاول القيام به».
وأوضح: «عندما يأتي إلى بلد مختلف وإلى دوري مختلف، هناك الكثير من الأمور التي يحتاج للتعامل معها، وثم بعد العودة من فترة التوقف الدولي، ستكون هناك مباريات دوري أبطال أوروبا، بينما كان معتاداً على اللعب في الدوري الأوروبي، الذي يتمتع بمستوى جيد أيضاً، لكنه ليس بنفس مستوى دوري الأبطال».

