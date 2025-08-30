الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مشاركة كبيرة وإيجابية في «دبي مولاثون»

مشاركة كبيرة وإيجابية في «دبي مولاثون»
30 أغسطس 2025 13:56

 دبي (الاتحاد)


شهدت دبي انطلاق مبادرة «دبي مولاثون» التي تنظمها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك بمشاركة واسعة وإيجابية من كبار المواطنين الذين حرصوا على التواجد والمشي ضمن أجواء رياضية وصحية مفعمة بالحيوية.
تأتي المبادرة المجتمعية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة أسلوب حياة.
بدأ البرنامج في الساعة الثامنة صباحاً بالتجمع والتسجيل، أعقبه تدريبات إحماء مع المدرب الرياضي، ثم انطلاق مسيرة المشي التي شارك فيها كبار المواطنين، إلى جانب المتطوعين وأبناء المجتمع، وصل بمجمله لأكثر من 400 شخص من جميع الأعمار، والعديد من الجنسيات وسط أجواء من البهجة والروح الإيجابية.

 

وأكدت الآنسة نسرين علي بن درويش، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، رئيس مجلس الإدارة فرع دبي، أن المشاركة الكبيرة من كبار المواطنين تعكس وعيهم بأهمية النشاط البدني، وقال: «الرياضة ليست حكراً على فئة عمرية معينة، وإنما هي أسلوب حياة يساعد على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وما لمسناه من حماس كبار المواطنين هو رسالة مهمة للجميع بأن العمر لا يقف عائقاً أمام ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية».
وأضافت أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إسعاد كبار المواطنين ودمجهم في الفعاليات المجتمعية، بما يعزز من جودة حياتهم، ويعزز أسلوب الحياة الصحية، مؤكدة أن الحضور الكبير والابتسامات التي ارتسمت على وجوه المشاركين هي أكبر دليل على نجاح الفعالية، والتي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها.
يُذكر أن الفعالية اختتمت في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً، وسط تفاعل لافت من الحضور الذين أعربوا عن شكرهم للقائمين على المبادرة، وجهودهم في نشر الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع.

الإمارات
دبي
مبادرة دبي مولاثون
