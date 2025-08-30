نكونكو يغادر تشيلسي إلى ميلان



روما (أ ف ب)



ترك المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم للالتحاق بصفوف ميلان الإيطالي، من أجل إيجاد المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر وإعادة إطلاق مسيرته مع منتخب بلاده.

أفاد «الروسونيري» في بيان «يسرّ نادي ميلان الإيطالي الإعلان عن تعاقده الدائم مع كريستوفر نكونكو قادماً من تشيلسي، وقّع المهاجم الفرنسي عقداً يمتد حتى يونيو 2030».

من ناحيته، علّق تشيلسي على رحيل مهاجمه البالغ 27 عاماً بالقول «نشكر كريستو على جهوده خلال الفترة التي قضاها معنا، ونتمنى له الأفضل في هذا الفصل الجديد».

وحسب الصحافة المحلية، سيدفع ميلان مبلغ 37 مليون يورو (43 مليون دولار)، قد يرتفع إلى 42 مليوناً مع المكافآت، مقابل المهاجم الذي انضم إلى «البلوز» في عام 2023 في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

لم يستطع نكونكو فرض نفسه مع تشيلسي، ليغادر لندن وفي رصيده التهديفي 18 هدفاً في 62 مباراة في جميع المسابقات.

دافع سابقاً عن باريس سان جيرمان (2015-2019)، ولايبزج (2019-2022) حيث تألق واختير أفضل لاعب في الدوري الألماني عام 2022، عانى من الإصابات خلال موسمه الأول في لندن (2023-2024).

في موسمه الثاني (2024-2025)، خسر مركزه لمصلحة المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، على الرغم من ذلك استعان به المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في الكأس ومسابقة كونفرينس ليج التي أحرز لقبها «البلوز».

ويأمل نكونكو الذي ارتدى قميص فرنسا في 14 مباراة وسجل هدفاً، أن يستعيد مستواه قبيل انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لم يتم اختياره ضمن صفوف «الزرق» للدور ربع النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا في مارس ثم خلال النهائيات في يونيو.

وسيلتحق نكونكو مجدداً بمواطنيه في ميلان، بينهم الحارس والقائد مايك مينيان، لكنه سينضم إلى نادٍ يصارع منذ الموسم الماضي في «سيري أ» الذي أنهاه في المركز الثامن ليحرم من المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وكان ميلان الذي يشرف عليه مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري استهل موسمه الحالي في الدوري الإيطالي بالخسارة على أرضه أمام كريمونيزي 1-2، قبل أن يفوز على ليتشي 2-0.