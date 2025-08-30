كلباء ينتزع انتصارين في «دولية الطائرة»

فيصل النقبي (كلباء)

تفوق فريق دار كليب البحريني على منتخب الشارقة «أشبال 1» 3-صفر، ومنتخب الشارقة «أشبال 2» بالنتيجة ذاتها، ضمن بطولة كلباء الدولية لطائرة الشباب، فيما تغلب كاظمة الكويتي على الهلال السعودي 3-2، وفرض كلباء حضوره بانتصارين متتاليين على منتخب الشارقة «أشبال 1» 3-صفر، والهلال السعودي 3–0، بينما رجحت كفة الهلال أمام منتخب الشارقة «أشبال 2» بنتيجة 3–2.

وفي فئة الناشئين، شهدت المباريات منافسة قوية، حيث فاز صحار العُماني على منتخب الشارقة 3–2، قبل أن يحقق دار كليب البحريني فوزاً صريحاً على الهلال 3-صفر، فيما نجح نادي كلباء في حسم مباراته أمام صحار بثلاثة أشواط نظيفة.

وحفلت اللقاءات بمتعة فنية وإثارة كبيرة، انعكست على تفاعل الجماهير التي ملأت مدرجات الصالة، لتؤكد البطولة حضورها القوي بوصفها واحدة من أبرز البطولات الدولية التي تجمع فرقاً ومنتخبات واعدة، وتفتح المجال أمام اللاعبين الشباب لإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم في أجواء تنافسية عالية.