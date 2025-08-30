الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
سالم عبد الرحمن وعمار السدراني يتألقان في «الفجيرة العالمية للشطرنج»

سالم عبد الرحمن وعمار السدراني يتألقان في «الفجيرة العالمية للشطرنج»
30 أغسطس 2025 14:40

 
الفجيرة (الاتحاد)


قدم لاعبو الإمارات مستويات متميزة في بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج، التي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتشهد المنافسات مشاركة 600 لاعب من مختلف دول العالم. 

نجح سالم عبد الرحمن بطل العرب وآسيا، في حصد 3 نقاط ثمينة، وضعته في منتصف الترتيب، بعد فوزه الرائع على أيتوريزاجا بونيلي، و4 تعادلات، مقابل خسارة واحدة، بينما واصل عمار السدراني تألقه وتعادل مع الهندي سيريان داش، ليصبح رصيده 2.5 نقطة، مع زيادة إيجابية في تصنيفه بمقدار 15 نقطة.
وفي أبرز النتائج يتصدر منافسات فئة المحترفين بختام الجولة السادسة الأرميني توروسيان فولوديا أرم برصيد 6 نقاط بعد الفوز بالعلامة الكاملة في جميع الجولات، وحافظت الصينية زو جينير على سجلها الخالي من الخسارة بعد تعادلها مع الأميركي أندرو هونج، ليصبح رصيدها 4 نقاط، من خلال أربعة تعادلات وفوزين، من دون أي هزيمة.
وفي بطولة الماسترز، ينفرد بالصدارة الأميركي هارداواي بروينجتون برصيد 5.5 نقطة، يليه السويدي سيفوك فيتالي 5 نقاط، وهو رصيد الأرجنتيني فاستينو، الملقب بـ«ميسي الشطرنج»، والأميركي نيسو شاسين.
وأكّد الدكتور عبدالله آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أنّ البطولة تقدّم مستوى فني رفيع يعكس قيمة الأسماء المشاركة وتنوّع مدارسها، مشيراً إلى أنّ الجولات الحاسمة المقبلة تزيد من وتيرة المنافسة، وترفع سقف الإثارة داخل القاعات، وتمنّى أداءً مميزًا لجميع اللاعبين، وبشكل خاص لاعبي المنتخب، معبّراً عن ثقته بقدرتهم على مواصلة تقديم عروض قوية ورفع رصيدهم من النقاط.

الإمارات
الفجيرة
الشطرنج
سالم عبدالرحمن
عمار السدراني
