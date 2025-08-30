الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات

30 أغسطس 2025 15:12

 
دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن المشاركة الأولى لباراجواي في بطولة العالم للراليات، وختام موسم البطولة في السعودية، يمهّدان الطريق نحو عصر جديد ومثير للراليات على أعلى مستوى.
وحضر بن سليم حفل الافتتاح الرسمي الذي أقامه الاتحاد الدولي لرالي باراجواي، بحضور سانتياغو بينيا رئيس باراجواي.
ويقام رالي باراجواي الدولي في مدينة إنكارناسيون، بمنطقة إيتابوا، ويعتبر أول مشاركة للبلاد في أجندة بطولة العالم للراليات، ولحظة تاريخية لرياضة السيارات في باراجواي، يعززه شغف مشترك بالسباقات وتراث عريق في هذا المجال.
ومع اختتام رالي السعودية الدولي لموسم 2025 في نوفمبر، وبدء إجراءات الحصول على حقوق تجارية جديدة للبطولة، يعتقد بن سليم أن البطولة ستواصل نموها وبلوغ آفاق جديدة، وقال: «إن هذه لحظة تاريخية لباراجواي ولأميركا الجنوبية، ولرياضة السيارات العالمية، وخلال الأيام المقبلة، تتجه أنظار العالم نحو مدينة إنكارناسيون وباراجواي، ويشكل كل هذا قوة رياضة السيارات، والتعاون، والاتحاد الدولي للسيارات، ولا شك أن باراجواي تكن حباً عميقاً لرياضة السيارات، وففي هذا البلد تعد الراليات أكثر من مجرد رياضة، إنها جزء من الهوية الوطنية، إنها شغف مبني على الصمود والشجاعة والالتزام».
وتوجه محمد بن سليم بالشكر إلى رئيس باراجواي على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وقال «إن دعمه لهذه الرياضة التي نحبها جعلت هذه اللحظة ممكنة».
ومع انتهاء حفل الافتتاح، انتقل رالي باراجواي إلى منافسات متعددة المراحل، حيث يواجه السائقون مزيجاً من مراحل أرضية ناعمة وأخرى فنية أكثر تعقيداً وسط غطاء نباتي كثيف.
وشهدت بطولة العالم للراليات زيادة ملحوظة في شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث استقطبت جمهوراً تلفزيونياً إجمالياً بلغ 1.3 مليار مشاهد، وأكثر من 4 ملايين زائر في موقع الحدث في عام 2024.

