الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية

سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
30 أغسطس 2025 15:18

 
تونس (وام)

أخبار ذات صلة
23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل
«الرعاية الأسرية»: التزام بالوقاية وبناء مجتمع متماسك


حصدت البطلة سلمى هيثم المري أول ميدالية ذهبية لألعاب القوى في تاريخ المشاركات النسائية الخارجية، بمسابقة «إطاحة المطرقة»، في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في تونس.
ورفعت المري «16» سنة رصيدها إلى 3 ميداليات خلال مشاركاتها مع المنتخب في مسابقات الرمي، بعد ذهبية وفضية الخليج «2024»، و13 ميدالية مع نادي أبوظبي لألعاب القوى، بواقع 12 ذهبية، وفضية.
وتفوقت المري على بطلة أفريقيا آية عمران في نهائي «إطاحة المطرقة»، في البطولة العربية، برقم شخصي جديد محققة 55.78 متر، بعد إنجازها السابق في مسابقة المطرقة للسيدات، في البطولة الدولية بسلوفينيا، برقم جديد، لمسافة 49.02 متر، محطمة بذلك الرقم السابق للدولة على مستوى الناشئات والشابات والسيدات،«44.6 متر».
وقالت المري، إنها تستلهم تفوقها من رعاية القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب الخارجية، ورفع علَم الدولة في منصات التتويج.
ونوهت بالدعم الملموس من والديها، واتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، ونادي أبوظبي للعبة برئاسة خالد راشد الزعابي، والمدرب حسن عبدالجواد، والتشجيع المستمر من إدارة مدرسة الراشدية الثانوية للبنات، موضحة أن المشاركة في بطولة غرب آسيا من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل، تمثل دافعاً نحو المزيد من الإنجازات.
 

الإمارات
ألعاب القوى
تونس
البطولة العربية لألعاب القوى
