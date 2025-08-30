الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

6 ميداليات إماراتية في «آسيا للمضمار»

6 ميداليات إماراتية في «آسيا للمضمار»
30 أغسطس 2025 16:43

 
بانكوك (الاتحاد)

كتب منتخب الدراجات فصلاً جديداً من التميز القاري، بعدما اختتم مشاركته في كأس آسيا للمضمار التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك، بحصد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، ليحقق أفضل حصيلة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في إنجاز يُعد محطة مضيئة لرياضة الدراجات الإماراتية.
وتألق النجم محمد المطيوعي بتتويجه بذهبيتين غاليتين، الأولى في سباق الأومنيوم، والثانية في المطاردة الفردية، ليؤكد مكانته أحد أبرز نجوم البطولة، فيما أضاف زميله أحمد المنصوري الميدالية الفضية في منافسات الأومنيوم، بعد أداء بطولي حتى الأمتار الأخيرة.
كما واصل البطل يوسف أميري حضوره المتميز، محرزاً ذهبية سباق المطاردة الفردية، وفضية سباق النقاط، ليمنح المنتخب دفعة إضافية من الإنجازات الفردية اللافتة، واكتملت الحصيلة بحصول المنتخب على فضية سباق المطاردة الفرقية، التي عكست تميزه على صعيد العمل الجماعي إلى جانب التألق الفردي.
وبهذا الإنجاز، رفع منتخبنا رصيده إلى 6 ميداليات قارية ثمينة، ليحقق أفضل مشاركة في تاريخه بكأس آسيا للمضمار، في مؤشر واضح على حجم التطور الذي تشهده اللعبة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للدراجات في إعداد المنتخبات الوطنية بأفضل صورة.

