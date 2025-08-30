ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد العربي للدراجات

الشارقة (الاتحاد)



انتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات مرشح الإمارات الدكتور ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد للدورة 2024 – 2028، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته الشارقة، بمشاركة 15 عضواً من أصل عشرين، حيث نال الدوخي الثقة بحصوله على جميع أصوات الاتحادات الحاضرة في العمومية.

وسبق الانتخابات عقد جمعية عمومية غير عادية، جرى خلالها التصديق على عدد من القرارات الهادفة إلى دعم مسيرة الاتحاد وتطوير أنشطته.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عبد العزيز الشهراني «السعودية»، ومحمد كاتم «المغرب» بمنصبي نائب الرئيس، إلى جانب فاطمة عيسى الغانم «قطر» نائباً للرئيس عن العنصر النسائي، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في رياضة الدراجات.

كما ضم مجلس الإدارة المنتخب أحمد جابر «مصر»، خالد كوكش «سوريا»، جمال عبد اللطيف «قطر»، الدكتور طارق عبد العزيز «الأردن»، الدكتور نور الدين التريكي «ليبيا»، ومحمد العيدروس «اليمن».