الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد العربي للدراجات

ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد العربي للدراجات
30 أغسطس 2025 16:48

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل
«الرعاية الأسرية»: التزام بالوقاية وبناء مجتمع متماسك


انتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات مرشح الإمارات الدكتور ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد للدورة 2024 – 2028، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته الشارقة، بمشاركة 15 عضواً من أصل عشرين، حيث نال الدوخي الثقة بحصوله على جميع أصوات الاتحادات الحاضرة في العمومية.
وسبق الانتخابات عقد جمعية عمومية غير عادية، جرى خلالها التصديق على عدد من القرارات الهادفة إلى دعم مسيرة الاتحاد وتطوير أنشطته.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عبد العزيز الشهراني «السعودية»، ومحمد كاتم «المغرب» بمنصبي نائب الرئيس، إلى جانب فاطمة عيسى الغانم «قطر» نائباً للرئيس عن العنصر النسائي، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في رياضة الدراجات.
كما ضم مجلس الإدارة المنتخب أحمد جابر «مصر»، خالد كوكش «سوريا»، جمال عبد اللطيف «قطر»، الدكتور طارق عبد العزيز «الأردن»، الدكتور نور الدين التريكي «ليبيا»، ومحمد العيدروس «اليمن».

ياسر الدوخي
الإمارات
الدراجات
الاتحاد العربي للدراجات
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©