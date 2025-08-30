«عمومية» غير عادية تبحث التمديد لاتحاد الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة عبدالله الدرمكي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع غير العادي، المقرر في الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل، بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس الدعوة لانعقاد عمومية استثنائية.

ويناقش الاجتماع المرتقب طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى عام 2028، بناءً على رغبة الأعضاء الذين تسلموا مهامهم في الدورة الحالية بتاريخ 5 ديسمبر 2021، بعد انقضاء نحو عام ونصف العام من المدة الإجمالية للمجلس التي كان من المفترض أن تبدأ في يونيو 2020.

وبرر المجلس طلبه بالتمديد بضرورة إتاحة الفرصة لاستكمال استراتيجية عمل الاتحاد، ومواصلة مشروع تطوير المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، إلى جانب المحافظة على روح الفريق الواحد والتجانس بين الأعضاء الذي انعكس إيجاباً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأخرى، وتعزيز الحضور في المناصب القارية والدولية التي يشغلها ممثلو الاتحاد.

وتضم العضوية العاملة لاتحاد الطائرة 19 نادياً هي بني ياس، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان، الذيد، البطائح، المدام، مليحة، كلباء، الشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت في يوليو الماضي التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.