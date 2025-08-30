الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عمومية» غير عادية تبحث التمديد لاتحاد الطائرة

«عمومية» غير عادية تبحث التمديد لاتحاد الطائرة
30 أغسطس 2025 16:52

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل
«سعادتنا من سعادتكم» لخدمة المتعاملين مع شرطة دبي


وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة عبدالله الدرمكي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع غير العادي، المقرر في الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل، بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس الدعوة لانعقاد عمومية استثنائية.
ويناقش الاجتماع المرتقب طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى عام 2028، بناءً على رغبة الأعضاء الذين تسلموا مهامهم في الدورة الحالية بتاريخ 5 ديسمبر 2021، بعد انقضاء نحو عام ونصف العام من المدة الإجمالية للمجلس التي كان من المفترض أن تبدأ في يونيو 2020.
وبرر المجلس طلبه بالتمديد بضرورة إتاحة الفرصة لاستكمال استراتيجية عمل الاتحاد، ومواصلة مشروع تطوير المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، إلى جانب المحافظة على روح الفريق الواحد والتجانس بين الأعضاء الذي انعكس إيجاباً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأخرى، وتعزيز الحضور في المناصب القارية والدولية التي يشغلها ممثلو الاتحاد.
وتضم العضوية العاملة لاتحاد الطائرة 19 نادياً هي بني ياس، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان، الذيد، البطائح، المدام، مليحة، كلباء، الشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.
وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت في يوليو الماضي التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.

الإمارات
اتحاد الكرة الطائرة
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©