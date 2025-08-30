نوريس يهيمن على التجارب الثلاث في «جائزة هولندا»



زاندفورت (رويترز)



أكمل لاندو نوريس هيمنته على التجارب الحرة لجائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بتقدمه على زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري في التجربة الحرة الثالثة والأخيرة بتسجيل لفة أسرع مما حققه لينتزع مركز الانطلاق الأول في العام الماضي.

كان نوريس الأسرع في التجربتين الحرتين الأولى والثانية، وتقدم في التجربة الحرة الثالثة على منافسه الأسترالي بياستري بفارق 0.242 ثانية باستخدام الإطارات اللينة. ويتصدر بياستري البطولة بفارق تسع نقاط عن نوريس بعد خوض 14 سباقاً من أصل 24.

وجاء جورج راسل في المركز الثالث مع فريق مرسيدس في صباح مشمس وعليل على حلبة زاندفورت الساحلية لكنه كان متأخراً بفارق 0.886 ثانية عن مواطنه البريطاني نوريس الذي سجل أفضل زمن وقدره دقيقة واحدة و08.972 ثانية.

وحقق نوريس مركز الانطلاق الأول في العام الماضي بزمن قدره دقيقة واحدة و09:673 ثانية وفاز بالسباق حينها.

وحل كارلوس ساينز سائق وليامز رابعا بينما جاء الهولندي ماكس فرستابن، السائق المفضل لدى جمهور وطنه وبطل العالم أربع مرات، في المركز الخامس مع فريق رد بول وبفارق 0.953 ثانية عن صاحب المركز الأول.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري سادسا بينما حل زميله لويس هاميلتون في المركز 14، بعد أن انطلق بسرعة كبيرة. واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز السابع ولانس سترول سائق أستون مارتن المركز الثامن بعد تعرضه لحادث تصادم في التجارب الثانية أمس.

وأكمل إسحاق حجار سائق ريسنج بولز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المراكز العشرة الأولى.

يسعى فريق مكلارين إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي في سباق الغد بينما سيكون بإمكان نوريس تحقيق فوزه الرابع في خمس جولات.