الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس يهيمن على التجارب الثلاث في «جائزة هولندا»

نوريس يهيمن على التجارب الثلاث في «جائزة هولندا»
30 أغسطس 2025 17:54

 
زاندفورت (رويترز)

أخبار ذات صلة
مهرجان ذوي الشعر الأحمر يجذب الآلاف من أنحاء العالم
بياستري «أول المنطلقين» في «جائزة هولندا»


أكمل لاندو نوريس هيمنته على التجارب الحرة لجائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بتقدمه على زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري في التجربة الحرة الثالثة والأخيرة بتسجيل لفة أسرع مما حققه لينتزع مركز الانطلاق الأول في العام الماضي.
كان نوريس الأسرع في التجربتين الحرتين الأولى والثانية، وتقدم في التجربة الحرة الثالثة على منافسه الأسترالي بياستري بفارق 0.242 ثانية باستخدام الإطارات اللينة. ويتصدر بياستري البطولة بفارق تسع نقاط عن نوريس بعد خوض 14 سباقاً من أصل 24.
وجاء جورج راسل في المركز الثالث مع فريق مرسيدس في صباح مشمس وعليل على حلبة زاندفورت الساحلية لكنه كان متأخراً بفارق 0.886 ثانية عن مواطنه البريطاني نوريس الذي سجل أفضل زمن وقدره دقيقة واحدة و08.972 ثانية.
وحقق نوريس مركز الانطلاق الأول في العام الماضي بزمن قدره دقيقة واحدة و09:673 ثانية وفاز بالسباق حينها.
وحل كارلوس ساينز سائق وليامز رابعا بينما جاء الهولندي ماكس فرستابن، السائق المفضل لدى جمهور وطنه وبطل العالم أربع مرات، في المركز الخامس مع فريق رد بول وبفارق 0.953 ثانية عن صاحب المركز الأول.
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري سادسا بينما حل زميله لويس هاميلتون في المركز 14، بعد أن انطلق بسرعة كبيرة. واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز السابع ولانس سترول سائق أستون مارتن المركز الثامن بعد تعرضه لحادث تصادم في التجارب الثانية أمس.
وأكمل إسحاق حجار سائق ريسنج بولز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المراكز العشرة الأولى.
يسعى فريق مكلارين إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي في سباق الغد بينما سيكون بإمكان نوريس تحقيق فوزه الرابع في خمس جولات. 

 

الفورمولا
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
هولندا
لاندو نوريس
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©