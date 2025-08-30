الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
نيوكاسل يضم فولتيماده من شتوتجارت

نيوكاسل يضم فولتيماده من شتوتجارت
30 أغسطس 2025 17:59

 
لندن (أ ف ب)

ضم نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم المهاجم الشاب الألماني فولتيماده من شتوتجارت في خضم مشكلته مع مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك الراغب بالرحيل إلى ليفربول، وفقاً لما أعلن بطل كأس الرابطة.
وفي حين لم يتم الإفصاح عن قيمة العقد، إلّا انه من المتوقع أن تتراوح الصفقة بين 75 و90 مليون يورو، بما فيها المكافآت، وذلك حسب تقديرات وسائل الإعلام الإنجليزية والألمانية.
وبإمكان وصول فولتيماده (23 عاماً) أن يحرّك المياه الراكدة في قضية إيزاك الذي بات معضلة حقيقة في أروقة نيوكاسل، يرفض المهاجم الدولي البالغ 25 عاماً اللعب مع «الماجبايز» مجدداً، في حين رفض الأخير عرضاً أولياً من ليفربول قُدّرت قيمته ب 130 مليون يورو من وسائل إعلام.
وتعتبر صفقة فولتيماده رابحة من كل النواحي بالنسبة لنيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري ليحجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن المهاجم الألماني كان تحت مجهر بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية.
تدرج في فيردر بريمن (2010-2020) وانتقل إلى شتوتجارت بعقد حر في صيف 2024، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق.
لم يختره المدرب سيباستيان هوينيس لخوض دوري أبطال أوروبا، لكن سرعان ما عاد عن قراره ليصبح فولتيماده المهاجم الأول في النادي.
من يناير حتى نهاية مايو، تألق فولتيماده في النصف الثاني من الموسم في الدوري حيث سجل 8 أهداف من إجمالي 12، والكأس التي توّج بلقبها بعدما نجح في التسجيل في الدور نصف النهائي أمام لايبزج (3-1) وفي المباراة النهائية بمواجهة أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة (4-2).
انضم إلى منتخب بلاده لخوض الأدوار النهائية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث خاض مباراتين، ليعود مجددا إلى صفوف أبطال العالم 4 مرات تمهيداً للنافذة الدولية الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أوروبا لمونديال 2026.
ومع نهاية دوري الأمم، التحق فولتيماده بمنتخب ألمانيا ما دون 21 عاماً للمشاركة في كأس أوروبا، حيث خسر النهائي أمام إنجلترا، لكنه خرج بلقب أفضل هداف (6) في المسابقة.
أشاد به المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي لمنتخب ما دون 21 عاماً و«دي مانشافت» في يونيو رودي فولر قائلاً: «يدرك اللاعب تماماً ما يجب عليه فعله، يحتفظ بالكرة، وعندما يفقدها، غالباً ما يُرتكب ضده خطأ، هو موهبة رائعة».

