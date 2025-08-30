تشيلسي يقبض على قمة «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



تصدر تشيلسي، بطل مونديال الأندية، موقتاً ترتيب أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب جاره ضيفه فولهام 2-0، في المرحلة الثالثة.

وفرض القائد الأرجنتيني إنتسو فرنانديز نفسه نجماً للقاء، بعدما مرر كرة الهدف الأول من ركنية للبرازيلي جواو بيدرو (45+9)، وسجل الثاني (56 من ركلة جزاء).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الأول موقتاً، بانتظار قمة هذه المرحلة التي تجمع بين ليفربول حامل اللقب وأرسنال وصيفه على ملعب «أنفيلد» الأحد.

وهي المباراة الثالثة توالياً لـ«البلوز» بمواجهة فريق من لندن في الدوري، بعد التعادل السلبي مع كريستال بالاس والفوز على وستهام 5-1.

وتقابل الفريقان 37 مرة في الدوري، حيث تميل الكفة لمصلحة تشيلسي الفائز في 23 مباراة مقابل 11 تعادلاً و3 هزائم فقط.

من ناحيته، ما زال فولهام ينتظر تحقيق انتصاره الأول في «البريميرليج» هذا الموسم الذي استهله بتعادلين أمام برايتون ومانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها 1-1، بعدما كان حلّ في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.

وغاب عن صفوف تشيلسي الذي يشرف عليه الإيطالي إنتسو ماريسكا العديد من كوارده أبرزهم كول بالمر والفرنسي بنوا بادياشيل وليفي كولويل والبلجيكي روميو لافيا للإصابة، وغاب الأوكراني ميخايلو مودريك للإيقاف فيما يتحضر المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للرحيل.

في المقابل، لم يجر البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام أي تعديل على التشكيلة التي خاضت المباراة الماضية.

على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، تلقى تشيلسي ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الشاب ليام ديلاب (22 عاماً) الذي غادر بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بعدما أمسك بالجزء الخلفي من فخذه الأيمن.

وفاجأ فولهام أصحاب الأرض بهدف بعد هجمة مرتدة وتمريرة من النروجي ساندر بيرج إلى جوشوا كينج الذي تخلص من المدافع توسين أدارابييو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الشباك، إلا أن العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» حالت دون افتتاح التسجيل، بعد احتساب خطأ من البرازيلي رودريجو مونيس على تريفو شالوبا في وسط الملعب خلال بناء الهجمة (21).

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بإمضاء البرازيلي بيدرو الذي تطاول برأسه لركنية من الجهة اليسرى نفذها الأرجنتيني فرنانديز.

وهو الهدف الثاني للوافد الجديد بيدرو (23 عاماً) القادم من برايتون في «البريميرليج».

وتدخل «الفار» مجدداً مع بداية الشوط الثاني، لتأكيد لمسة يد على مدافع فولهام راين سيسينيون داخل المنطقة المحرمة واحتساب ركلة جزاء سددها القائد فرنانديز بنجاح في وسط المرمى اصطدمت بقدم الحارس القائد الألماني بيرند لينو الذي ارتمى إلى اليمين (56).

وأبعد لينو كرة البرازيلي إستيفاو بعد تمريرة من بيدرو (58)، قبل أن يسدد الأخير من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء كرة تصدها لها الحارس الألماني، ليعلن حكم الراية عن حالة تسلل (86).