الرياضة

أوناحي ينتقل إلى جيرونا

أوناحي ينتقل إلى جيرونا
30 أغسطس 2025 19:25

 
مدريد (د ب أ)

أعلن نادي جيرونا الإسباني، تعاقده مع عز الدين أوناحي نجم وسط منتخب المغرب لكرة القدم، قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
قال جيرونا في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصلنا مع مارسيليا لاتفاق بشأن انتقال أوناحي، ووقع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم، حتى 30 يونيو 2030».
وأضاف البيان أن اللاعب المغربي سيكون تعزيزاً مهماً لمشروع المدرب ميشيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا.
وأشار إلى أن أوناحي «25 عاماً» انضم لصفوف جيرونا بعدما قضى الموسم الماضي معاراً إلى باناثينايكوس اليوناني الموسم الماضي.
ولفت إلى أن اللاعب المغربي الدولي انضم لصفوف مارسيليا في يناير 2023، بعد أسابيع قليلة من تألقه في كأس العالم لكرة القدم الأخيرة (قطر 2022)، حيث تأهل أسود أطلس للدور قبل النهائي.
وختم جيرونا بيانه بأن أوناحي سيؤدي إلى توازن في الربط بين خطوط الفريق، وقدراته تناسب أسلوب اللعب الهجومي للفريق، بفضل إجادته مهام مركزي لاعب الوسط ورأس الحربة.

المغرب
الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
مارسيليا
