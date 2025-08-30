أرتيتا يطالب أرسنال بالإصرار والعزيمة للفوز على ليفربول

لندن (د ب أ)



طالب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لاعبيه بضرورة التحلي بالإصرار والعزيمة في مواجهة ليفربول، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أملاً في تحقيق أول فوز في معقل ليفربول منذ 13 عاماً.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أرتيتا كان لاعباً أساسياً في صفوف أرسنال، عندما فاز الفريق اللندني في ملعب أنفيلد عام 2012، لكن ليفربول سيخوض المواجهة هذه المرة بصفته حامل اللقب، بينما يتجه أرسنال إلى ملعب منافسه متسلحاً بالبداية القوية هذا الموسم، ولاعبه الجديد إيبيريتشي إيزي.

حقق ليفربول لقب العام الماضي متفوقا بفارق 10 نقاط عن أرسنال، لكن أرتيتا أكد أن فريقه جاهز لتحقيق فوز تاريخي الأحد.

قال أرتيتا «ليفربول بطل الدوري، وأصبح بطلاً لأنه يستحق ذلك، وكان الفريق الأفضل والأكثر ثباتاً في المستوى طوال الموسم الماضي، بفضل نجاحه في الفوز بأساليب مختلفة، لكننا نريد أن نتسم بهذه الميزة هذا الموسم».

وشدد المدرب الإسباني «يجب أن نخوض المباراة في أنفيلد بهذه الروح، وأن نتحلى بالثقة والقناعة في قدرتنا على الفوز في ملعب ليفربول».

أضاف «إنها مباراة مهمة للغاية لأننا نريد مواصلة الصحوة والنتائج الجيدة، هدفنا هو الفوز في ملاعب الأندية الكبيرة، وحسم المباريات في الملاعب الصعبة».

وتحدث أرتيتا عن الوافدين الجديدين في الهجوم، مشيراً: «التعاقد مع لاعبين يتركون بصمة في حسم المباريات يبقى أمراً مهماً، والثنائي إيزي وفيكتور جيوكيريس، يتمتعان بقدرات فردية مبهرة ولحظات ساحرة، ستكون ضرورية للفوز بالمباريات».

واصل «اللعب بجوار إيزي مريح لأي لاعب، فهو لاعب الابتسامة لا تفارقه، ويتعامل بذكاء شديد في مع المنافسين، وأنا معجب للغاية بدقة تمريراته ومهاراته في مراوغة المنافسين».

وأتم ميكيل أرتيتا «يجب أن نوفر لإيزي في الملعب المواقف التي تساعده على إبراز قدراته، وتعاقدنا معه لأننا ننتظر منه بصمة مختلفة وغير متوقعة».