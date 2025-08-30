انطلاقة قوية لمنافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

دبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة (الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار)، بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.

واتسمت منافسات اليوم الأول من الجولة التأهيلية للبطولة بندية كبيرة بين اللاعبين المشاركين، حيث برزت مهاراتهم العالية وإصرارهم على تحقيق الانتصارات التي تضمن لأنديتهم مكاناً في الدور النهائي، وسط حوافز مالية وجوائز قيمة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثامنة تشهد مشاركة استثنائية من مختلف الأندية والأكاديميات، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على الساحة المحلية.

وأشار إلى أن مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات يعزز من قيمة المنافسات، موضحاً أن تكامل جهود الاتحاد مع الأندية والأكاديميات ينتج عنها بطولات رفيعة المستوى تسهم في رفع جاهزية اللاعبين، وإعدادهم بشكل متكامل لخوض الاستحقاقات الإقليمية والعالمية.

وأشاد الظاهري بجهود نادي شباب الأهلي في تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير، بما ينسجم مع أهميتها والاسم الغالي الذي تحمله، مؤكداً أن الأجواء المميزة وفرت بيئة مثالية ارتقت بالمنافسة وأسهمت في إبراز مجموعة من المواهب.

بدوره، قال ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة تحمل مكانة خاصة لدينا، فهي تجمع نخبة الأندية والأكاديميات في منافسات قوية تساهم في تطوير مستوى اللعبة محلياً. مشاركتنا في استضافة البطولة تأتي انسجاماً مع التزامنا برؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالمشهد الرياضي في الدولة، وحرصنا الدائم على الاستثمار في الأجيال القادمة من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل رياضة الجوجيتسو».

وقال برونو ليما مدرب نادي الوحدة:«اللقب الذي أحرزه لاعبونا في فئة الكبار العام الماضي يعزز ثقتنا لتكرار الإنجازات. نحرص في النسخة الحالية على المنافسة في جميع الفئات، من الأشبال وحتى الكبار، عبر برامج تدريبية مكثفة واهتمام خاص بالجانب البدني والتكتيكي. طموحنا لا يقتصر على الدفاع عن لقب الكبار فقط، بل على تعزيز حضورنا في كل المنافسات وإثبات أن نادي الوحدة هو الرقم الصعب في بطولات الجوجيتسو».