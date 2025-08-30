الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز موقعه الإلكتروني

اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز موقعه الإلكتروني
30 أغسطس 2025 20:00

دبي (الاتحاد) 
عزز اتحاد التنس موقعه الإلكتروني الرسمي بتطبيقات جديدة في الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير العمل الإعلامي والمساهمة بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل أوسع.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد أن الإجراءات الجديدة تأتي وفقاً للتوجيهات الحكومية بضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستخدام أفضل المواصفات العالمية لتطوير المردود العام، بما يساهم برصد أفضل أخبار البطولات التي ينظمها الاتحاد بحيث يتم نشرها بشكل فوري، كما يرصد جميع الأخبار التي يتم نشرها في الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية الأخرى وحسابات التواصل الاجتماعي مما يساهم في إيصال المعلومة للمتابعين، وخصوصاً اللاعبين والإداريين والمدربين، كما وتساهم بتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية للاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة لكي يبقى الرياضيون على تواصل مستمر.

تابع: التطبيق الحالي لن يقتصر دوره على رصد الأخبار ونشرها بل إلى توفير معلومات رياضية تساهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس مما يجعل الموقع الإلكتروني للاتحاد مفيداً بشكل أكبر.
وأوضح أن أجندة اتحاد التنس السنوية تضم عدداً كبيراً من البطولات المحلية والدولية التي ينظمها أو يساهم بالإشراف على تنظيمها وأن الكثير منها تحتاج للإعلان عنها مبكراً، ما يساهم في الاستعدادات المبكرة للاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكداً أن الآلية الجديدة تساهم بتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة، مما سيساهم بشكل فعال في تطوير ثقافة ممارسة رياضة التنس مستقبلاً.

