النصر والبطائح يتعادلان في كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)

سيطر التعادل السلبي على مجريات مواجهة النصر والبطائح التي أقيمت مساء اليوم على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في انتظار مباراة الإياب المقررة الجمعة المقبل على استاد خالد بن محمد في الشارقة، والتي ستحدد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.

وجاء الشوط الأول دون فرص حقيقية على المرميين لينتهي بالتعادل السلبي، فيما كاد المالي شيكنا دومبيا أن يضع النصر في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة 57، وواصل النصر محاولاته، وطالب لاعبوه بركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع عبدالعزيز هيكل، لكن الحكم ألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 66.

ويعد التعادل الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد لقائي الدور الأول موسم 2022-2023، حين فاز النصر 2-0 ذهاباً على ملعبه، فيما كسب البطائح الإياب 2-1.

وتستكمل الجولة غدا بثلاث مباريات، حيث يلتقي خورفكان مع بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، في ثاني مواجهة تجمع الفريقين في تاريخ المسابقة بعد لقاء 2021-2022 الذي حسمه بني ياس 2-1.

وفي التوقيت ذاته يستضيف دبا نظيره الشارقة على استاد دبا، في أول ظهور له في البطولة منذ نوفمبر 2022، بينما تختتم الجولة بمواجهة الوحدة مع عجمان على استاد آل نهيان عند الثامنة والنصف مساءً، في ثالث لقاء بينهما في البطولة بعد تفوق الوحدة في مواجهتي 2018 و2019 بنتيجة 1-0.