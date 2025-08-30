الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر والبطائح يتعادلان في كأس «أبوظبي الإسلامي»

النصر والبطائح يتعادلان في كأس «أبوظبي الإسلامي»
30 أغسطس 2025 20:06

 
معتصم عبدالله (دبي)
سيطر التعادل السلبي على مجريات مواجهة النصر والبطائح التي أقيمت مساء اليوم على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في انتظار مباراة الإياب المقررة الجمعة المقبل على استاد خالد بن محمد في الشارقة، والتي ستحدد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.
وجاء الشوط الأول دون فرص حقيقية على المرميين لينتهي بالتعادل السلبي، فيما كاد المالي شيكنا دومبيا أن يضع النصر في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة 57، وواصل النصر محاولاته، وطالب لاعبوه بركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع عبدالعزيز هيكل، لكن الحكم ألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 66.
ويعد التعادل الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد لقائي الدور الأول موسم 2022-2023، حين فاز النصر 2-0 ذهاباً على ملعبه، فيما كسب البطائح الإياب 2-1.
وتستكمل الجولة غدا بثلاث مباريات، حيث يلتقي خورفكان مع بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، في ثاني مواجهة تجمع الفريقين في تاريخ المسابقة بعد لقاء 2021-2022 الذي حسمه بني ياس 2-1. 
وفي التوقيت ذاته يستضيف دبا نظيره الشارقة على استاد دبا، في أول ظهور له في البطولة منذ نوفمبر 2022، بينما تختتم الجولة بمواجهة الوحدة مع عجمان على استاد آل نهيان عند الثامنة والنصف مساءً، في ثالث لقاء بينهما في البطولة بعد تفوق الوحدة في مواجهتي 2018 و2019 بنتيجة 1-0.

أخبار ذات صلة
الوصل يتألق بـ «خماسية» أمام الظفرة
لاعبون خطفوا الأنظار.. وآخرون خيّبوا الآمال في «أول جولتين»
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دوري أدنوك للمحترفين
فريق النصر
البطائح
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©