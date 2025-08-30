جوارديولا واثق من قدرة مانشستر سيتي على تقديم موسم جيد

لندن (د ب أ)



أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اقتناعه بقدرة فريقه على تقديم موسم جيد وذلك رغم البداية المتباينة للفريق هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي قدم بداية قوية في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير على وولفرهامبتون 4- صفر، قبل أن يتعرض للهزيمة بنتيجة صفر-2 أمام توتنهام الأسبوع الماضي. ومع وضع آخر مباراتين للفريق في كأس العالم للأندية في الاعتبار، حيث حقق فوزاً كبيراً على يوفنتوس الإيطالي وخسر بشكل مفاجئ أمام الهلال السعودي، بدا وأن الفريق غير قادر على التحلي بالاستمرارية.

وفي حديثه قبل مواجهة مضيفه برايتون الأحد ببطولة الدوري قال مدرب مانشستر سيتي: «الاستمرارية هي الهدف، لكن علينا التركيز على كل مباراة على حدة، والموسم بدأ للتو لقد خضنا مباراتين فقط».

وأضاف: «يوم الخميس استمتعنا بقرعة دوري أبطال أوروبا، حيث سنلعب مع نخبة من الأندية الأوروبية، وبعد مباراتين فقط لدي شعور بأننا سنقدم موسماً جيداً».

وأوضح جوارديولا: «أعرف أن الناس لن يصدقوا ذلك، لكن رغم ما حدث الموسم الماضي وفي المباراة الماضية يوم الأحد، سنقدم موسماً جيداً».