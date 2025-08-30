الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

7 ميداليات للإمارات في «عربية السباحة» بالمغرب

7 ميداليات للإمارات في «عربية السباحة» بالمغرب
30 أغسطس 2025 20:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل
«الرعاية الأسرية»: التزام بالوقاية وبناء مجتمع متماسك


واصل منتخب السباحة تألقه في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة في الدار البيضاء المغربية، محققاً حصاداً قياسياً بلغ حتى الآن 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، في إنجاز يعكس تطور السباحة الإماراتية، وقدرة الأبطال على المنافسة في جميع الفئات.
وفي سباق 50 متر حرة فتيات «17-18 سنة»، خطفت السباحة أدورا أوبارا الميدالية الفضية بزمن 27:74 ثانية، كما أحرزت الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، وتألق حسين شوقي بذهبية سباق 50 متر فراشة تحت 18 سنة، بالإضافة إلى ذهبية سباق 50 متر حرة «فئة الشباب 17-18 عاماً»، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة بزمن 22:88 ثانية.
كما أحرز السباح رحيم طلبة الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة تحت 18 عاماً، وأضاف لاحقاً الذهبية في سباق 800 متر حرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الذهبيات إلى 3 ميداليات.
وأكمل المنتخب حصاده بميدالية فضية في سباق التتابع 4 في 100 متر حرة مختلط، ليكتمل المجموع إلى 7 ميداليات، في إنجاز يعكس مستوى الأداء المتميز للسباحين الإماراتيين.

الإمارات
المغرب
السباحة
البطولة العربية للسباحة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©