7 ميداليات للإمارات في «عربية السباحة» بالمغرب

أبوظبي (الاتحاد)



واصل منتخب السباحة تألقه في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة في الدار البيضاء المغربية، محققاً حصاداً قياسياً بلغ حتى الآن 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، في إنجاز يعكس تطور السباحة الإماراتية، وقدرة الأبطال على المنافسة في جميع الفئات.

وفي سباق 50 متر حرة فتيات «17-18 سنة»، خطفت السباحة أدورا أوبارا الميدالية الفضية بزمن 27:74 ثانية، كما أحرزت الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، وتألق حسين شوقي بذهبية سباق 50 متر فراشة تحت 18 سنة، بالإضافة إلى ذهبية سباق 50 متر حرة «فئة الشباب 17-18 عاماً»، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة بزمن 22:88 ثانية.

كما أحرز السباح رحيم طلبة الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة تحت 18 عاماً، وأضاف لاحقاً الذهبية في سباق 800 متر حرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الذهبيات إلى 3 ميداليات.

وأكمل المنتخب حصاده بميدالية فضية في سباق التتابع 4 في 100 متر حرة مختلط، ليكتمل المجموع إلى 7 ميداليات، في إنجاز يعكس مستوى الأداء المتميز للسباحين الإماراتيين.