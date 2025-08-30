مانشستر يونايتد.. فوز بـ«شق الأنفس»!



لندن (د ب أ)



فاز مانشستر يونايتد بشق الأنفس على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3 -2، بينما سقط توتنهام لأول مرة هذا الموسم بخسارة أمام ضيفه بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على ملعب «أولد ترافورد» تقدم مانشستر وسط جماهيره مرتين في النتيجة بهدفين لجوش كولين مدافع بيرنلي بالخطأ في مرماه وبريان مبومو في الدقيقتين 27 و57، وأدرك ضيفه التعادل مرتين بهدفين لكل من ليلي فوستر وجيدون أنتوني في الدقيقتين 55 و66.

وانتزع مانشستر يونايتد نقاط المباراة بهدف ثالث في توقيت قاتل سجله برونو فرنانديز في الدقيقة 97، ليهدي القائد البرتغالي فريقه أول انتصار في الدوري هذا الموسم، ويتجاوز به كبوة الخروج الأليم أمام جريمسبي أحد أندية الدرجة الرابعة من الدور الأول لكأس الرابطة الإنجليزية، الأسبوع الماضي.

ورفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط.

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، سقط توتنهام على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بهدف وحيد سجله إيفانيلسون في الدقيقة الخامسة.

تجمد رصيد توتنهام عند ست نقاط، ولم يستفد من فوزه الغالي على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، بينما رفع بورنموث رصيده إلى ست نقاط أيضاً.

كما حقق سندرلاند الفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2 -1، تقدم برينتفورد بهدف تياجو في الدقيقة 77، ورد أصحاب الأرض بهدفي إنزو لو في «ركلة جزاء» وويلسون إيزيدور في الدقيقتين 82 و96.

رفع سندرلاند رصيده إلى ست نقاط بينما تجمد رصيد برينتفورد عند ثلاث نقاط.

وفي نفس التوقيت، فاز إيفرتون على وولفرهامبتون بنتيجة 3 - 2 بعد مواجهة مثيرة للغاية، أحرز بيتو وإيليمان ندياي وكيرنان ديوسبري هال في الدقائق 7 و33 و55، بينما أحرز هوانج هي تشان ورودريجو جوميز في الدقيقتين 21 و79، بقى إيفرتون برصيد ست نقاط، بينما تلقى وولفرهامبتون هزيمته الثالثة على التوالي، ليبقى بلا رصيد في آخر جولة قبل التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.