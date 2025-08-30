الوصل يتألق بـ «خماسية» أمام الظفرة



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق الوصل فوزاً عريضاً على الظفرة 5-1، على استاد حمدان بن زايد، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وافتتح ريان يسلم التسجيل بالهدف الأول للظفرة في الدقيقة 15، فيما سجل «خماسية» الوصل، جيان نجوسيان وريناتو جونيور والبديل أداما ديالو «هدفين» وسالم العزيزي في الدقائق 41 و65 و78 و87 و94، ووضع «الإمبراطور» قدماً في الدور ربع النهائي، ويقام لقاء العودة الأسبوع المقبل، على استاد زعبيل.

وبادر الظفرة بالهجوم، ونجح القائد ريان في إحراز هدف التقدم من رأسية رائعة، وهو الهدف الأول له في مسيرته بالبطولة خلال 22 مباراة.

وبعدها بدأ الوصل في فرض سيطرته الهجومية على اللقاء، من أجل تعديل النتيجة والعودة أمام صاحب الأرض، وأحرز جيان نجوسيان هدف التعادل بتسديدة في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني، تقدم الوصل بالهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق ريناتو جونيور من عرضية نموذجية لبيدرو ماليرو، وأضاف «البديل» أداما ديالو الثالث في الدقيقة 78 بإنهاء مثالي لتمريرة سحرية صنعها طحنون الزعابي الذي شارك بديلاً أيضاً، وسجل ديالو الهدف الرابع ليرفع رصيد أهدافه إلى 7 أهداف في البطولة منها 6 أهداف لاعباً بديلاً، وفي الدقيقة 94 أحرز سالم العزيزي الهدف الخامس للوصل.