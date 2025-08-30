تشيلسي وبايرن ميونيخ.. «إلغاء الصفقة»!

لندن (د ب أ)



ألغى نادي تشيلسي الإنجليزي مخطط انتقال مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وجاءت هذه الخطوة بعد تأكد غياب ليام ديلاب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع عقب الفوز المثير للجدل لتشيلسي على فولهام بهدفين على ملعب ستامفورد بريدج، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وغادر ديلاب الملعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة بعد 13 دقيقة من المباراة.

وأشارت (بي أيه ميديا) إلى أن جاكسون البالغ من العمر 24 عاماً، والذي وصل بالفعل إلى ألمانيا لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي البافاري، غاضب من تراجع تشيلسي عن موقفه.

وفي وقت سابق، انتقل الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي إلى ميلان الإيطالي، مما يعني أن جواو بيدرو المنضم حديثاً إلى النادي سيبقى المهاجم الوحيد في قائمة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وقبل مواجهة فولهام، تم التوصل لاتفاق بين بايرن وتشيلسي على إعارة جاكسون لمدة عام مع خيار الشراء لبطل الدوري الألماني. وقال ماريسكا «إصابة ليام لا تبدو جيدة، كان سريعاً جداً، يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وهذا يتطلب أسابيع من العلاج».

وأضاف: «عندما يكون لديك مهاجمان، فهذا يكفي، عندما يصاب أحدهما لأسابيع، ربما لا يكون ذلك كافياً، لقد لعب تيريك جورج لأكثر من ساعة، وقدم أداءً رائعاً».

وفي وقت سابق اليوم تم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بين تشيلسي وبايرن، حيث كان من المقرر أن ينتقل جاكسون، للنادي البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم تمهيداً لاحتمال انتقاله بشكل دائم مقابل 2. 56 مليون مليون جنيه إسترليني (9. 75 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي سيحصل في البداية على رسوم إعارة تقدر بـ13 مليون جنيه إسترليني، ويملك النادي الألماني خيار الشراء النهائي للاعب السنغالي الدولي.

وانضم جاكسون لتشيلسي قادماً من فياريال في 2023 مقابل نحو 32 مليون جنيه إسترليني، وسجل 30 هدفاً في 81 مباراة.

وساعد جاكسون فريق تشيلسي في الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، حيث سجل في المباراة النهائية أمام ريال بيتيس التي انتهت بفوز تشيلسي 4-1 ولم يشارك جاكسون في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الجديد.