ليل.. صدارة بـ «سباعية»



باريس (أ ف ب)



عاد ليل بالنقاط الثلاث من ميدان لوريان باكتساحه 7-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، معتلياً بذلك الصدارة موقتاً، ومحققاً فوزه الثاني توالياً، بعد تغلبه المثير على موناكو في قمة المرحلة الماضية.

بعد شوط أول سلبي، افتتح رومان بيرو التسجيل للضيوف (46)، قبل إضافة زميله البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو (53).

وقلّص البينيني أييجون توسان النتيجة (64)، لكن البلجيكي أعاد الفارق إلى هدفين من جديد (77).

وشهدت الدقائق الأخيرة انهياراً كاملاً للوريان، فسجّل الوافد الجديد من رينجرز الأسكتلندي، البديل المغربي حمزة إيجامان الهدف الرابع (80)، وأضاف الأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون الهدف الخامس (87).

وأحرز إيجامان هدفه الثاني والسادس لفريقه معلناً عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة (90+3)، قبل اختتام البديل المغربي الآخر أسامة الصحراوي مهرجان الأهداف (90+7).

وكرّس ليل بهذا الانتصار الكبير تفوّقه على لوريان في المواجهات المباشرة بواقع 21 فوزاً مقابل 12 خسارة وسبعة تعادلات في كافة المسابقات.

ورفع ليل رصيده إلى سبع نقاط موقتاً في الصدارة بانتظار استكمال مباريات المرحلة.