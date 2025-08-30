الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

المغرب بطل أمم أفريقيا للمحليين

المغرب بطل أمم أفريقيا للمحليين
30 أغسطس 2025 21:44

 
نيروبي (د ب أ)

تُوج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مدغشقر 3-2، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ثلاث دول وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وحصل المنتخب المغربي على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها مرتين من قبل في نسختي 2018 و2020، ليحرم منتخب مدغشقر الذي كان يحلم باللقب الأول.
وتقدم منتخب مدغشقر في الدقيقة التاسعة عن طريق كالفن مانيهانتسوا، قبل أن يسجل يوسف مهري هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 44 سجل أسامة المليوي الهدف الثاني للمنتخب المغربي، لكن منافسه منتخب مدغشقر لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 68 عن طريق توكي نيانا. ونجح المنتخب المغربي في حسم المباراة لمصلحته في الدقيقة 80 عن طريق أسامة المليوي، ليمنح فريقه اللقب الثالث في تاريخ البطولة.

 

كأس أمم أفريقيا
المغرب
مدغشقر
