الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أتلتيكو مدريد.. «الجراح العميقة»!

أتلتيكو مدريد.. «الجراح العميقة»!
30 أغسطس 2025 21:47

 
مدريد (د ب أ)

واصل أتلتيكو مدريد مسلسل إهدار النقاط في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1،، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما رفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.
وكان أتلتيكو مدريد بدأ الموسم بالخسارة خارج ملعبه أمام مضيفه إسبانيول 1-2، قبل أن يفرض عليه الصاعد إلتشي التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.
وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، في الدقيقة 17، قبل أن ينجح ألافيس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق كارلوس فيسنتي من ضربة جزاء.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
