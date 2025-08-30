ماريسكا يتغنى بـ «نصف مباراة» لتشيلسي!



لندن (د ب أ)



قال إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، إن فريقه استحق الفوز على فولهام 2 - صفر في «ديربي لندن»، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل الأداء الرائع من لاعبيه، خاصة في الشوط الثاني.

تقدم تشيلسي بهدف جواو بيدرو بضربة رأس قبل فترة الاستراحة، ليحتفل المهاجم البرازيلي بهدفه الخامس في ست مباريات مع النادي اللندني، وعزز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف سجله إنزو فرنانديز من ركلة جزاء، أقرتها تقنية حكم الفيديو.

قال ماريسكا في تصريحات عبر الحساب الرسمي لتشيلسي: «أنا سعيد للغاية، لأننا جمعنا سبع نقاط في أول ثلاث مباريات، إنها خطوة مهمة».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لم أكن راضياً عن أداء الفريق في الشوط الأول، لأننا لم نؤد بأسلوبنا، ولم نكن جيدين في الكرات المشتركة ومتابعة الكرة المرتدة من المنافس». وتابع: «تحسن الأداء في الشوط الثاني، كنا رائعين بالكرة، وسيطرنا على المباراة، لذا نستحق الفوز، فإذا لم نكن فريقاً قوياً هذا الموسم، فإننا سنعاني كثيراً».

وأكد إنزو ماريسكا أن ليام ديلاب، مهاجم الفريق، سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة عضلية في وقت مبكر من الشوط الأول بعد محاولته اللحاق بكرة طولية من زميله مارك كوكوريا، ليضطر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لمغادرة الملعب واستبداله.

وأتم ماريسكا: «للأسف، ديلاب سيغيب لفترة طويلة، وسنحاول إيجاد حلول مختلفة».