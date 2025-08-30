برئاسة داوود الهاجري.. 7 مرشحين لانتخابات اتحاد الطاولة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



اعتمدت لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة برئاسة المهندس محمد جمعة البحر، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الدورة الجديدة 2025 - 2028، والتي ضمت 7 مرشحين، يتقدمهم المهندس داوود الهاجري، الرئيس الحالي للاتحاد، والمرشح لمقعد الرئاسة، إلى جانب كل من إبراهيم العسم، حسن الزرعوني، أحمد البحر، فيصل الكعبي، عمار خلف الشامسي، وشيخة خميس الشامسي، المرشحة لمقعد العنصر النسائي.

وأُغلق باب الطعون يوم 22 أغسطس من دون ورود أي طلبات، ليتحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية في الساعة الخامسة مساء غدٍ، بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي.

وتضم لجنة الانتخابات في عضويتها كلاً من محمد الحميري، سعود كاجور النعيمي، علي السيد الهاشمي، وماجد حسين وحيدي. وبحسب النظام الأساسي الجديد المعتمد، يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء، يتم انتخاب 7 منهم، من بينهم مقعد الرئيس ومقعد المرأة، فيما يملك الرئيس المنتخب صلاحية تعيين عضوين إضافيين للمجلس.