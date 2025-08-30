جوف «مدمرة الإرسال» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)



بلغت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثالثة عالمياً ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بتغلبها على البولندية ماجدالينا فريتش 6-3 و6-1.

ولم تجد الأميركية صعوبة باجتياز عقبة البولندية في ساعة و14 دقيقة فقط، وتقدمت سريعاً في المجموعة الأولى 3-0، وذلك بفضل كسر الإرسال في الشوط الثاني، لكن فريتش ردّت الكسر في الشوط الخامس قبل الحفاظ على إرسالها في الشوط التالي 3-3.

واستردت جوف الأفضلية مجدداً في الشوط الثامن بعدما حققت كسراً ثانياً للإرسال 5-3، في طريقها لحسم المجموعة الأولى 6-3.

وانهارت فريتش في المجموعة الثانية ولم تستطع مقاومة ومجاراة المصنفة الثالثة التي نجحت بحسمها 6-1 في 32 دقيقة فقط، مستفيدة من كسر الإرسال ثلاث مرات في الشوط الثالث 2-1 والخامس 4-1 والسابع 6-1.

وتواجه جوف في الدور المقبل الفائزة بين اليابانية نعومي أوساكا والروسية داريا كاساتكينا.

وعبرت التشيكية كارولينا موخوفا إلى الدور عينه من بوابة مواطنتها ليندا نوسكوفا 6-7 و6-4 و6-2، على أن تواجه الفائزة بين الفرنسية ديان باري والأوكرانية مارتا كوستيوك.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي العاشر الدور عينه بتخطيه مواطنه فلافيو كوبولي، وحسم موزيتي المجموعتين الأوليين 6-3 و6-2 وكان متقدماً في الثالثة 2-0 قبل انسحاب كوبولي، ويواجه موزيتي في الدور المقبل الفائز بين الإسباني خايمي مونار والبلجيكي زيزو بيرجس.