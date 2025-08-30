الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يضم جارناتشو لمدة 7 سنوات

تشيلسي يضم جارناتشو لمدة 7 سنوات
30 أغسطس 2025 22:28


لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
أموريم: مانشستر يونايتد بالغ في «التعقيد»!
ماريسكا يتغنى بـ «نصف مباراة» لتشيلسي!


أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد بعقد لمدة سبع سنوات.
وكان مصدر مقرب من اليونايتد قد أبلغ رويترز يوم الخميس الماضي بأن اليونايتد وافق على انتقال جارناتشو إلى بطل كأس العالم للأندية مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، وهذه رابع أغلى صفقة بيع يبرمها اليونايتد بعد كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا.
وقال جارناتشو في بيان «إنها لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي أن أنضم إلى هذا النادي الكبير، لا أطيق الانتظار للبدء، شاهدتُ كأس العالم للأندية، والانضمام إلى أبطال العالم أمر متميز، نحن أفضل فريق في العالم، من الرائع أن أكون هنا، وأنا سعيد جداً».
وشارك جارناتشو في 144 مباراة مع الفريق في كل المسابقات وسجل 26 هدفاً بينها 11 هدفاً في الموسم الماضي.
وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي من بين خمسة لاعبين سعوا للرحيل عن النادي هذا الصيف، إلى جانب ماركوس راشفورد، وأنتوني، وتيريل مالاسيا، وجادون سانشو، انضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة الشهر الماضي، ويحل تشيلسي ضيفاً على برنتفورد في الدوري في 13 سبتمبر المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©