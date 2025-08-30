تشيلسي يضم جارناتشو لمدة 7 سنوات



لندن (رويترز)



أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد بعقد لمدة سبع سنوات.

وكان مصدر مقرب من اليونايتد قد أبلغ رويترز يوم الخميس الماضي بأن اليونايتد وافق على انتقال جارناتشو إلى بطل كأس العالم للأندية مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، وهذه رابع أغلى صفقة بيع يبرمها اليونايتد بعد كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا.

وقال جارناتشو في بيان «إنها لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي أن أنضم إلى هذا النادي الكبير، لا أطيق الانتظار للبدء، شاهدتُ كأس العالم للأندية، والانضمام إلى أبطال العالم أمر متميز، نحن أفضل فريق في العالم، من الرائع أن أكون هنا، وأنا سعيد جداً».

وشارك جارناتشو في 144 مباراة مع الفريق في كل المسابقات وسجل 26 هدفاً بينها 11 هدفاً في الموسم الماضي.

وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي من بين خمسة لاعبين سعوا للرحيل عن النادي هذا الصيف، إلى جانب ماركوس راشفورد، وأنتوني، وتيريل مالاسيا، وجادون سانشو، انضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة الشهر الماضي، ويحل تشيلسي ضيفاً على برنتفورد في الدوري في 13 سبتمبر المقبل.