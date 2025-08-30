أموريم: مانشستر يونايتد بالغ في «التعقيد»!

لندن (د ب أ)



قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبيه صعبوا المهمة على أنفسهم في الفوز 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

حقق اليونايتد أول فوز له هذا الموسم بفضل ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سجلها برونو فرنانديز، قائد الفريق، ليحبط مساعي بيرنلي الصاعد حديثاً، والذي سجل هدفين في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

قال أموريم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «إنها مجرد مباراة بثلاث نقاط، ولكن كان يجب علينا حسم الأمور في الشوط الأول، لكننا عقدنا الأمور على أنفسنا لذا عانينا حتى اللحظة الأخيرة».

أضاف المدرب البرتغالي: «أهدرنا الكثير من الفرص طوال الشوط الأول، واستقبلنا هدفين بعد رمية تماس وركلة ثابتة، وقلت لنفسي، هذا وارد في كرة القدم، لقد حققنا الفوز، ولكن أمامنا الكثير لنحققه، وبالغنا في تعقيد المباراة على أنفسنا، ولكن يبقى الأهم أننا نواصل السعي مهما حدث، فالفريق يؤدي بشكل جيد أحياناً ويقدم كرة هجومية مفتوحة، ونخسر الكرة، لكن اللاعبين يبذلون جهداً كبيراً».

وقال: «بالتأكيد الفوز قبل التوقف الدولي سيساعدنا كثيراً، أمامنا أسبوعين لتحسين الأمور بعد مواجهات صعبة في البداية أمام أرسنال وفولهام، لقد حققنا ثلاث نقاط مهمة، لأن عدم الفوز كان سيعقد الأمور، وكنت محبطاً مثل أي مشجع لمانشستر يونايتد، خاصة بعد إهدار المزيد من الفرص، كنا الفريق الأفضل، وكانت هناك لحظات حاسمة، وفي بعض الأحيان لم نؤد بشكل جيد، ولكن اللاعبين لم يبخلوا بأي جهد، بل كان سعيهم كان قوياً لتحقيق الفوز».

واستطرد روبن أموريم «فضلت متابعة ردود أفعال الجماهير وعدم النظر إلى الملعب أثناء تنفيذ برونو فرنانديز ركلة الجزاء، هذا الفوز كان عادلا، ولم أتخيل أن برونو سيهدر ركلة جزاء ثانية».

وبشأن إمكانية إبرام صفقات جديدة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، أجاب أموريم: «أتواصل دائماً مع مسؤولي النادي لتحسين أداء الفريق».