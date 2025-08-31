الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نابولي يُطلق احتفالات «ملعب مارادونا» في الدقيقة 95!

نابولي يُطلق احتفالات «ملعب مارادونا» في الدقيقة 95!
31 أغسطس 2025 08:45

نابولي (رويترز)

حقق نابولي فوزاً صعباً 1-صفر على ضيفه كالياري، إذ سجل فرانك أنجيسا هدفاً متأخراً في الدقيقة 95 أنقذ ثلاث نقاط لحامل اللقب، بعد مباراة محبطة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول موقتاً، بفارق الأهداف عن كريمونيزي وروما في المركزين الثاني والثالث توالياً.
وقبل ثوان من صفارة النهاية، مرر أليساندرو بونجورنو الكرة بدقة عبر منطقة الجزاء إلى أنجيسا الذي استغل غياب الرقابة عنه ليسجل هدف الفوز.
وجاء الشوط الأول متواضعاً إلى حد كبير، ولم يشهد سوى القليل من الفرص الحقيقية، ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، إذ اكتفى الجانبان بالتمرير دون اندفاع للهجوم، وظل الإيقاع بطيئاً حتى وقت متأخر من الشوط.
وكاد ليوناردو سبينازولا لاعب نابولي أن يهز الشباك قبل الدقيقة 60، لكن حارس نابولي السابق إيليا كابريلي تصدى للكرة بيد واحدة.
ومع مرور الوقت، بدا نابولي الطرف الأقوى، وأطلق ماتيو بوليتانو تسديدة علت الزاوية البعيدة.
وشن نابولي هجوماً متأخراً، وتصدى كابريل لتسديدة من سكوت مكتوميناي في الوقت بدل الضائع، ثم مرت كرة سددها ماتيو بوليتانو فوق العارضة، قبل أن يسجل أنجيسا أخيراً هدف الفوز.
وظهرت علامات الارتياح على وجه اللاعب الكاميروني، عندما انطلقت الاحتفالات في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية بعد لحظات.
قال أنجيسا لمنصة (دازون): «عملنا كفريق واحد، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال، نركز على أنفسنا، نحن هنا دائماً من أجل جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز دائما على أرضنا، كانت مباراة صعبة لأن كالياري دافع بشكل جيد للغاية، لكننا قاتلنا وفزنا».
وفاز روما 1-صفر على بيزا بفضل هدف ماتياس سولي في الدقيقة 55، ليحقق جيان بييرو جاسبريني العلامة الكاملة، بعد جولتين في بداية موسمه الأول مع نادي العاصمة. 

الدوري الإيطالي
نابولي
كالياري
روما
كريمونيزي
