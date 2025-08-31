الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان.. «السداسية المدمرة»!

سان جيرمان.. «السداسية المدمرة»!
31 أغسطس 2025 09:04

 
تولوز (رويترز)

أخبار ذات صلة
موناكو.. فوز «الرمق الأخير»
ليل.. صدارة بـ «سباعية»


أحرز جواو نيفيز ثلاثية مذهلة، قاد بها حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى انتصار ساحق 6-3 على مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، في لقاء شهد ثلاث ضربات جزاء.
وأشعل لاعب الوسط البرتغالي نيفيز الأجواء في الدقيقة السابعة، عندما انقض على كرة لم يحسن لاعبو تولوز تشتيتها وهيأها لنفسه، قبل أن يطلق تسديدة خلفية رائعة.
وضاعف برادلي باركولا تقدم الضيوف بعد دقيقتين فقط، عندما تلقى تمريرة بينية، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الشباك من زاوية ضيقة.
وبعد ذلك استقبل نيفز كرة عرضية بصدره، قبل أن يرسلها بمهارة إلى الزاوية السفلى من مدى قريب، ليحرز سان جيرمان ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من مباراة رسمية للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل عثمان ديمبلي الهدف الرابع من ضربة جزاء، بعد أن قام راسموس نيكولايسن بعرقلة ديزيريه دويه في الدقيقة 31، وقلص تولوز الفارق عن طريق تشارلي كريسويل الذي استغل خطأ من الحارس لوكا شفالييه، قبل ثماني دقائق من الاستراحة.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، كفّر شفالييه عن خطأه بعدما تصدى لضربة جزاء نفذها كريستيان كاسيريس جونيور مرتين، بعدما أمر الحكم بإعادتها.
لكن شيفالييه تألق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما حرم كريستيان كاسيريس جونيور من ضربتي جزاء بعد أن أمر الحكم بإعادة تنفيذ الركلة الأولى.
وجاء هدف سان جيرمان الخامس في الدقيقة 51، عندما حول ديمبلي ضربة الجزاء الثانية، بعد خطأ من جبريل سيديبي على باركولا.
واختتم نيفز أهدافه بطريقة رائعة في الدقيقة 78، عندما استحوذ على الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا مكملا ثلاثيته.
وأحرز تولوز هدفين متأخرين عن طريق يان جبوهو وأليكسيس فوسا، لكن باريس سان جيرمان حافظ بسهولة على انتصاره الكبير. 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
تولوز
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
علوم الدار
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©