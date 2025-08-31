سان جيرمان.. «السداسية المدمرة»!



تولوز (رويترز)



أحرز جواو نيفيز ثلاثية مذهلة، قاد بها حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى انتصار ساحق 6-3 على مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، في لقاء شهد ثلاث ضربات جزاء.

وأشعل لاعب الوسط البرتغالي نيفيز الأجواء في الدقيقة السابعة، عندما انقض على كرة لم يحسن لاعبو تولوز تشتيتها وهيأها لنفسه، قبل أن يطلق تسديدة خلفية رائعة.

وضاعف برادلي باركولا تقدم الضيوف بعد دقيقتين فقط، عندما تلقى تمريرة بينية، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الشباك من زاوية ضيقة.

وبعد ذلك استقبل نيفز كرة عرضية بصدره، قبل أن يرسلها بمهارة إلى الزاوية السفلى من مدى قريب، ليحرز سان جيرمان ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من مباراة رسمية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الرابع من ضربة جزاء، بعد أن قام راسموس نيكولايسن بعرقلة ديزيريه دويه في الدقيقة 31، وقلص تولوز الفارق عن طريق تشارلي كريسويل الذي استغل خطأ من الحارس لوكا شفالييه، قبل ثماني دقائق من الاستراحة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، كفّر شفالييه عن خطأه بعدما تصدى لضربة جزاء نفذها كريستيان كاسيريس جونيور مرتين، بعدما أمر الحكم بإعادتها.

وجاء هدف سان جيرمان الخامس في الدقيقة 51، عندما حول ديمبلي ضربة الجزاء الثانية، بعد خطأ من جبريل سيديبي على باركولا.

واختتم نيفز أهدافه بطريقة رائعة في الدقيقة 78، عندما استحوذ على الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا مكملا ثلاثيته.

وأحرز تولوز هدفين متأخرين عن طريق يان جبوهو وأليكسيس فوسا، لكن باريس سان جيرمان حافظ بسهولة على انتصاره الكبير.