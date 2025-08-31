بيراميدز يدفع الأهلي إلى «الهاوية»!



القاهرة (أ ف ب)



عمّق بيراميدز جراح حامل اللقب الأهلي، وتغلب عليه 2-0 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، على استاد السلام بالقاهرة، ليواصل الفريق الأحمر تراجعه، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في أربع مباريات مقابل تعادلين وهزيمة.

سجل المغربي وليد الكرتي (5 و68) لبيراميدز الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر في الترتيب.

ودفع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي بالرباعي أحمد سيد «زيزو»، ومحمود حسن «تريزيجيه»، والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف في هجوم الفريق الأحمر، فيما اعتمد على الثنائي أحمد رمضان «بيكهام» والمغربي أشرف داري في قلب الدفاع، في ظل غياب ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور للإصابة.

في المقابل، دفع الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز بالكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا، وأحمد عاطف «قطة» في هجوم الفريق، فيما شارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيمن، ليعوض غياب المغربي محمد الشيبي للإيقاف، بينما غاب المدافع محمود مرعي وصانع الألعاب رمضان صبحي والجناح مصطفى فتحي للإصابة.

وافتتح الكرتي التسجيل مبكراً، بعدما تابع ركلة حرة مباشرة سددها كريم حافظ من على مشارف منطقة الجزاء وردّها القائم (5).

وفي الدقيقة 68، أرسل محمد حمدي كرة عرضية على رأس أحمد عاطف «قطة» الذي مرر للكرتي ليسجل برأسه، وسط غياب دفاع الأهلي، مضاعفاً النتيجة.

وتختتم المرحلة الأحد بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلي بالسويس، ويلعب مودرن سبورت مع حرس الحدود بالإسماعيلية، ويستقبل سموحة بتروجيت بالإسكندرية، فيما يحل الزمالك ضيفاً على وادي دجلة بملعب السلام بالقاهرة.