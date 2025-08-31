سينر يفلت من «المقاومة الشرسة» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)



تغلب حامل اللقب يانيك سينر على مقاومة شرسة، ليتأهل إلى الدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزه 5-7 و6-4 و6-3 و6-3 على دينيس شابوفالوف المصنف 27، ليمدد مسيرة عدم خسارته على الملاعب الصلبة في البطولات الأربع الكبرى إلى 24 مباراة.

لم يخسر اللاعب الإيطالي (24 عاماً) على أرضيته المفضلة في البطولات الكبرى منذ عام 2023، إذ حقق لقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، بالإضافة إلى لقب العام الماضي في «فلاشينج ميدوز».

وقال سينر في إشارة لخسارته من اللاعب الكندي في الدور الأول من أستراليا المفتوحة في 2021: «كانت مباراة صعبة جداً، أعرف دينيس منذ وقت طويل، آخر مرة لعبنا فيها كانت منذ عدة سنوات».

وأضاف: تحسن مستوانا كثيراً، كنت أعرف أنني يجب أن ألعب بمستوى مرتفع للغاية، أنا سعيد لأنني تمكنت من الفوز لأنه بدأ المباراة بشكل جيد جداً».

وتابع: «حاولت البقاء في المباراة ذهنياً، وأحاول التطلع إلى ما هو قادم، شكراً لكم جميعاً على الدعم، كان الأمر رائعاً منذ سنوات عديدة وأنا سعيد للغاية».

وكانت هناك لمحة من القلق من جانب فريق سينر، عندما ارتكب خطأ مزدوجاً ليتأخر بنتيجة صفر-30 في شوط إرساله أثناء تأخره 2-5 في المجموعة الأولى، لكن المصنف الأول عالمياً حافظ على إرساله ورفع قبضته بقوة وسط تشجيع صاخب، بعد أن سدد كرة ساقطة مذهلة في طريقة لكسر إرسال منافسه.

واحتج شابوفالوف على حكم الكرسي أثناء استراحة الشوط، احتجاجاً على خطأ بالقدم، لكنه تماسك وفاز بالمجموعة بعد خطأ مزدوج رابع من سينر، ما أثار استغراب الجماهير في ملعب آرثر آش.

وبينما كانت الظلال تخيم على الملعب الرئيسي، فاز سينر الهادئ بالمجموعة التالية بسهولة ليحقق التعادل، ثم قاتل بشراسة، ليعود من تأخره صفر-3 في المجموعة التالية، وحصد ستة أشواط متتالية ليتقدم في المباراة للمرة الأولى.

كسر سينر إرسال منافسه مرة أخرى في المجموعة التالية، وقام شابوفالوف المحبط بنفخ قبضتيه بسخرية ونظر إلى فريقه، قبل أن يجهز المصنف الأول عالمياً عليه، لينتظر الفائز من مواجهة تومي بول ضد ألكسندر بوبليك في الدور القادم.

وأكمل سينر: «الأسبوع الثاني من البطولة مختلف تماماً».

وأردف:«سترون عدداً أقل من الناس خلف الكواليس، استمراري هنا علامة رائعة، أتطلع للمباراة القادمة، يزداد الأمر صعوبة بدنياً وذهنياً، كل شيء مختلف».

وأضاف: «إنه مكان متميز بالنسبة لي منذ سنوات عديدة، لعبت هنا للمرة الأولى في القرعة الرئيسية لإحدى البطولات الكبرى، وفزت باللقب العام الماضي، إنه مكان رائع، وأتطلع للقادم».

