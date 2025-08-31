الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن ميونيخ يهرب من «الكبوة»!

بايرن ميونيخ يهرب من «الكبوة»!
31 أغسطس 2025 09:57

أوجسبورج (رويترز)

كاد بايرن ميونيخ يفقد تقدمه في الشوط الثاني، ويتعرض لكبوة، لكنه صمد، ليتغلب 3-2 على مضيفه أوجسبورج، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وتقدم بايرن بثلاثة أهداف، ثم رد أوجسبورج بهدفين، لتكون المباراة الثانية على التوالي التي تهتز فيها شباك البايرن بهدفين.
وكان هاري كين سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع قاد به البايرن لفوز صعب 3-2 على فريق الدرجة الثالثة فيهين فيسبادن، يوم الأربعاء الماضي، في الدور الأول من كأس ألمانيا، وذلك بعد أن أهدر الفريق البافاري تقدمه بهدفين.
وحقق البايرن، الذي كان قد أحكم قبضته على صدارة الدوري منذ الجولة الثالثة في الموسم الماضي، الفوز في أول مباراتين له بالموسم الجديد، مسجلاً تسعة أهداف خلالهما.
وفرض البايرن سيطرته على المباراة منذ البداية، لكنه اضطر للانتظار حتى الدقيقة 28، ليتقدم بهدف عبر ضربة رأس قوية من سيرج جنابري، بعد عرضية من كين.
وعزز البايرن تقدمه بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، سجله لويس دياز ليكون الثاني له في الدوري هذا الموسم.
وبدا أن البايرن حسم المباراة عندما سجل الفرنسي مايكل أوليس الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.
لكن أوجسبورج لم يستسلم وسجل هدفاً في الدقيقة 53 عن طريق كريستيان ياكيتش، ثم أضاف ميرت كومور هدفاً آخر قبل 14 دقيقة من النهاية.
ونُقل روبن فيلهاور لاعب أوجسبورج إلى خارج الملعب على محفة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد التحام مع ساشا بوي لاعب بايرن.

 

