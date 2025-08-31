أوساكا تضرب موعداً مع جوف في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (رويترز)



تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، إلى الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزها 6-صفر و4-6 و6-3 على داريا كاساتكينا، لتواصل أفضل مسيرة لها في البطولات الكبرى منذ 2021.

وهيمنت اللاعبة اليابانية على المباراة مبكراً، وتعافت من تراجع مستواها في المجموعة الثانية، لتضرب موعداً في الدور الرابع مع الأميركية كوكو جوف المصنفة الثالثة.

وقالت أوساكا: «بصراحة، كنت أحاول إقناع نفسي بالحفاظ على هدوئي، كنت مهتزة للغاية، لكنني سعيدة لأنها كانت مباراة ممتعة، وكلما أتيت إلى هنا أشعر وكأنني في بيتي، وأنتم تتفاعلون بشكل كبير مع المباراة وأشعر بالامتنان، شكراً لكم».

وتساءلت قبل مواجهة منافستها الأميركية: «هل يمكن لأحد أن يحضر المباراة ويشجعني؟ أعني، من الصعب بعض الشيء مواجهة لاعبة أميركية هنا، لكنني آمل أن تكونوا قد تبنيتموني، أعتبرها أختاً صغيرة، لذا من الرائع أن ألعب ضدها هنا».

وتتفوق جوف في سجل المواجهات المباشرة ضد اللاعبة اليابانية برصيد ثلاثة انتصارات في خمس مباريات جمعتهما في مسيرتيهما الاحترافية.

ومنذ النقطة الأولى، بدت ضربات أوساكا دقيقة، ووضعت الضغط على كاساتكينا بكسر مبكر للإرسال، بفضل خطأ مزدوج قبل أن تتقدم 3-صفر.

ولم يكن أداء كاساتكينا على الإرسال جيداً في المجموعة الأولى، حيث ارتكبت ثمانية أخطاء مزدوجة، وكانت 25 في المئة فقط من إرسالاتها الأولى صحيحة لتحسم أوساكا المجموعة بسهولة في 22 دقيقة.

لكن كاساتكينا فرضت مجموعة فاصلة بعد مجموعة ثانية متذبذبة مليئة بالكسر، وتزايدت أخطاء اللاعبتين، وبدت أوساكا محبطة، فيما صمدت كاساتكينا، لتحسم المجموعة الثانية التي شهدت كسر الإرسال سبع مرات.

لكن أوساكا استعادت رباطة جأشها في المجموعة الثالثة، وأنقذت نقطة كسر إرسالها بفضل ضربتين حاسمتين لتتقدم 3-1، قبل أن تحسم المباراة لمصلحتها، لتقطع خطوة أخرى نحو لقبها الثالث في بطولة أميركا المفتوحة.