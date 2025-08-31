شفيونتيك.. «الأضواء الساطعة» كادت تتحول إلى «كابوس»!



نيويورك (رويترز)



كادت أولى مباريات إيجا شفيونتيك في الفترة المسائية تحت الأضواء الساطعة بملعب آرثر آش أن تتحول إلى كابوس، قبل أن تستجمع المصنفة الثانية عالمياً قوتها لتفوز على آنا كالينسكايا 7-6 و6-4 بالدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وجدت اللاعبة الفائزة ببطولة ويمبلدون نفسها تحدق في النتيجة، بينما كانت 5-1 في المجموعة الأولى، إذ هددت الروسية كالينسكايا، المصنفة 29 عالمياً، بتكرار فوزها المذهل على شفيونتيك في دبي العام الماضي.

وقالت شفيونتيك بعد شعورها بالارتياح: «حسناً، بالتأكيد لم تكن مباراة سهلة، خاصة بعد البداية».

وأضافت: «أنا سعيدة لأني عدت وبدأت تقديم أداء أفضل لأني بالتأكيد ارتكبت بعض الأخطاء في بداية المجموعة الأولى كنت أتمنى ألا تحدث».

لم تكن اللاعبة البولندية في أفضل حالاتها في هذه المباراة التي كانت مليئة بالأخطاء إذ كسرت اللاعبتان الإرسال تسع مرات وارتكبتا 67 خطأ سهلاً.

ورغم ذلك، تمكنت شفيونتيك من الحفاظ على ثباتها في اللحظات الحاسمة وقدمت درساً في القوة الذهنية، إذ شقت بطلة أميركا المفتوحة لعام 2022 طريقها للعودة إلى المنافسة.

وأنقذت أربع نقاط في المجموعة الأولى، وهيمنت في النهاية على الشوط الفاصل 7-2، وكسرت إرسال منافستها في وقت متأخر من المجموعة الثانية، لتحقق فوزها العشرين في مباراة كبيرة هذا الموسم، متعادلةً مع حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا.

لكن ما سر تحولها الرائع؟ كان السبب هو الحفاظ على هدوئها في الوقت الذي ربما يكون الذعر هو رد الفعل الطبيعي، وقالت: «عندما كانت النتيجة 5-1 أو شيئاً من هذا القبيل، من السهل أن تصاب بالذعر، ولم أفعل ذلك، وهذا أمر جيد».

كشفت اللاعبة المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أنها أجرت تعديلات خططية حاسمة في منتصف المباراة.

وأوصل هذا الفوز شفيونتيك إلى دور الـ 16 للعام الخامس على التوالي في نيويورك، إذ ستواجه إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 13.