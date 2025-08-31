الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توماس فرانك: سقوط توتنهام ليس مفاجأة

توماس فرانك: سقوط توتنهام ليس مفاجأة
31 أغسطس 2025 10:26

لندن (د ب أ)

أكد توماس فرانك، مدرب توتنهام، أنه لم يتفاجأ بخسارة فريقه أمام بورنموث بهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرح فرانك، عبر قناة سكاي سبورتس، عقب اللقاء: «بصراحة، لا أعتبر هذه الخسارة مفاجأة، ولكن لم أتوقعها، كنت أتمنى تقديم المزيد أمام فريق بورنموث القوي».
أضاف: «بورنموث فريق يتسم بالسرعة في التحركات خلف الدفاع، ويخترقون عمق المنافسين بأقل عدد من التمريرات، لذا يبقى اللعب ضدهم مهمة صعبة».
واصل مدرب الفريق اللندني: «الأمور تسير بإيقاع كبير في كرة القدم، بإمكاننا الحصول على فرص جيدة، لكن الأداء بشكل عام لم يكن جيداً».
وقال: «قدمنا أداءً جيداً في أول ثلاث جولات ببطولة الدوري، لكن ثبات المستوى طوال الموسم، أمر مطلوب وضروري».
وتطرق توماس فرانك للحديث عن اللاعب الهولندي، تشافي سيمونز، المنضم حديثاً من لايبزج الألماني، قائلاً: «سيكون إضافة رائعة لنا، ونتطلع دائماً لتقوية صفوف الفريق، لأن خطتنا ترتكز على وفرة من اللاعبين القادرين على تحسين أدائنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
بورنموث
