ليفربول يطارد رقماً قياسياً أمام أرسنال



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف ليفربول، نظيره أرسنال، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، الأحد، بملعب أنفيلد، وحال تسجيله هدفاً في مرمى «المدفعجية»، يحقق «الريدز» رقماً قياسياً جديداً للنادي بالتسجيل في مباريات متتالية في «البريميرليج».

ونجح فريق أرني سلوت مدرب ليفربول، في التسجيل في كل من آخر 36 مباراة خاضها في الدوري، ما يعادل نفس السلسلة التي سجلها فريق يورجن كلوب بين مارس 2019 وفبراير 2020، ويحتاج لهز شباك أرسنال في «القمة» لتسجيل رقم قياسي جديد.

وسجل حامل لقب «البريميرليج» في 98% (39 من أصل 40) من مبارياته في الدوري الإنجليزي تحت قيادة سلوت، وهي أعلى نسبة لأي مدرب في تاريخ المسابقة، الاستثناء الوحيد كان الخسارة 1-0 أمام نوتنجهام، في سبتمبر من العام الماضي.

ولم يخسر فريق سلوت في آخر 18 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، منذ الهزيمة أمام فورست، ولم يخسر «الريدز» أي مباراة على أرضه في الدوري في شهر أغسطس منذ عام 2015 (فاز في 12 مباراة وتعادل في اثنتين)، كما لم يخسر ليفربول أياً من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي سبقت فترة التوقف الدولي مباشرة (فاز في 6 مباريات وتعادل في واحدة)، محققاً الفوز في كل من آخر 4 مباريات دون أن تهتز شباكه.

وفي المقابل، لم يُهزم أرسنال في آخر 13 مباراة خاضها (فاز في 10 مباريات وتعادل في 3)، وفاز «الريدز» في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز (حقبة البريميرليج) ضد أرسنال، بينما فاز «الجانرز» في 23 مباراة، وانتهت 23 مباراة بالتعادل، فقط أمام إيفرتون تعادل ليفربول أكثر في البريميرليج (26 مباراة).