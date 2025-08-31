زفيريف يودّع «فلاشينج ميدوز» بإحباط وضرب المضرب!



نيويورك (رويترز)



عوّض فيليكس أوجيه-ألياسيم تأخره بمجموعة، ليباغت المصنف الثالث عالمياً ألكسندر زفيريف، ويفوز عليه 4-6 و7-6 و6-4 و6-4، ويبلغ دور الـ 16 في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

استبسل أوجيه-ألياسيم ليحقق واحداً من أكبر الانتصارات في مسيرته، إذ بلغ الدور الرابع في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى، منذ وصوله إلى قبل النهائي في 2021.

وقال اللاعب (25 عاماً): «ما زلت شاباً، ولكن مرت بضع سنوات وأنا أشق طريقي، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يشاهدني فيها بعضكم، لكن هذا شعور جيد حقاً».

وأضاف: «لم ينته العمل بعد، لا تزال البطولة مستمرة، لكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، يعكس الكثير من العمل الشاق، سنوات عديدة من العمل الشاق».

تفوق الألماني زفيريف، المصنف الثالث، في المجموعة الأولى الصعبة، إذ حقق فوزاً مبكراً بكسر للإرسال في الشوط الأول.

ورغم أن اللاعب الكندي استعاد الإرسال مرة أخرى، فإن زفيريف ضغط على الفور ليتفوق مجدداً ويفوز بالمجموعة.

تحولت المجموعة الثانية إلى عرض للإرسالات، إذ لم يواجه أي من اللاعبين نقطة لكسر الإرسال، ووصلت إلى شوط فاصل.

بدا زفيريف، الذي لا يزال يبحث عن أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، مستعداً للتقدم بعد خطأ مزدوج منحه الأفضلية، بينما كانت النتيجة 4-4 لكن أوجيه-ألياسيم قاوم مجدداً بتسديدات جريئة.

حسّن المصنف 25 أداءه في المجموعة الثالثة، وكسر إرسال منافسه مبكراً، وسدد ضربات قوية أزعجت اللاعب الألماني الذي ضرب مضربه بقوة مع تزايد إحباطه.

فرض أوجيه-ألياسيم سيطرته الكاملة في المجموعة الرابعة، عندما كسر إرسال زفيريف، وتمكن من الاستفادة من هذه الأفضلية الحاسمة، لينهي المباراة لمصلحته أمام حشد صاخب في ملعب لويس أرمسترونج.

سيلعب أوجيه-ألياسيم أمام الروسي أندريه روبليف في الدور المقبل.