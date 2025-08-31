الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زفيريف يودّع «فلاشينج ميدوز» بإحباط وضرب المضرب!

زفيريف يودّع «فلاشينج ميدوز» بإحباط وضرب المضرب!
31 أغسطس 2025 10:50

 
نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى مجدداً
«الغرفة 314» تكشف عن أسرار الكأس المسروقة


عوّض فيليكس أوجيه-ألياسيم تأخره بمجموعة، ليباغت المصنف الثالث عالمياً ألكسندر زفيريف، ويفوز عليه 4-6 و7-6 و6-4 و6-4، ويبلغ دور الـ 16 في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
استبسل أوجيه-ألياسيم ليحقق واحداً من أكبر الانتصارات في مسيرته، إذ بلغ الدور الرابع في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى، منذ وصوله إلى قبل النهائي في 2021.
وقال اللاعب (25 عاماً): «ما زلت شاباً، ولكن مرت بضع سنوات وأنا أشق طريقي، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يشاهدني فيها بعضكم، لكن هذا شعور جيد حقاً».
وأضاف: «لم ينته العمل بعد، لا تزال البطولة مستمرة، لكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، يعكس الكثير من العمل الشاق، سنوات عديدة من العمل الشاق».
تفوق الألماني زفيريف، المصنف الثالث، في المجموعة الأولى الصعبة، إذ حقق فوزاً مبكراً بكسر للإرسال في الشوط الأول.
ورغم أن اللاعب الكندي استعاد الإرسال مرة أخرى، فإن زفيريف ضغط على الفور ليتفوق مجدداً ويفوز بالمجموعة.
تحولت المجموعة الثانية إلى عرض للإرسالات، إذ لم يواجه أي من اللاعبين نقطة لكسر الإرسال، ووصلت إلى شوط فاصل.
بدا زفيريف، الذي لا يزال يبحث عن أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، مستعداً للتقدم بعد خطأ مزدوج منحه الأفضلية، بينما كانت النتيجة 4-4 لكن أوجيه-ألياسيم قاوم مجدداً بتسديدات جريئة.
حسّن المصنف 25 أداءه في المجموعة الثالثة، وكسر إرسال منافسه مبكراً، وسدد ضربات قوية أزعجت اللاعب الألماني الذي ضرب مضربه بقوة مع تزايد إحباطه.
فرض أوجيه-ألياسيم سيطرته الكاملة في المجموعة الرابعة، عندما كسر إرسال زفيريف، وتمكن من الاستفادة من هذه الأفضلية الحاسمة، لينهي المباراة لمصلحته أمام حشد صاخب في ملعب لويس أرمسترونج.
سيلعب أوجيه-ألياسيم أمام الروسي أندريه روبليف في الدور المقبل. 

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
ألكسندر زفيريف
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
علوم الدار
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©