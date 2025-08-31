فولتيماد.. ميسي بـ «طول مترين»!

معتز الشامي (أبوظبي)



أتم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي صفقة قياسية للنادي بضم المهاجم فولتيماد من شتوتجارت الألماني، وبدأ اللاعب مسيرته مع فيردر بريمن، حيث تقدم عبر فريق الشباب، ليصبح الأصغر في الدوري الألماني على الإطلاق، عندما كان يبلغ 17 عاماً في عام 2020.

وانتقل إلى شتوتجارت في الصيف الماضي، وسرعان ما أثبت نفسه واحداً من أفضل المهاجمين في «البوندسليجا»، حيث أنهى الموسم الماضي برصيد 17 هدفاً في 33 مباراة خاضها في كل المسابقات، وواصل تألقه في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً الأخيرة، حيث حصل على جائزة الهداف.

وينضم المهاجم الذي يبلغ طوله 1.98 متر، والذي شارك في مباراتين دوليتين على المستوى الأول، إلى تشكيلة ألمانيا الأسبوع المقبل، لمباراتي تصفيات كأس العالم ضد سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية.

فمن هو وولتمايد الذي حصل عليه نيوكاسل مقابل 73 مليون جنيه إسترليني؟ وكيف تطور ليصبح نجماً في شتوتجارت؟ ولماذا تمت تسميته باسم ليونيل ميسي؟ ومن هو قدوته؟

ويصف قائد شتوتجارت، أتاكان كارازور، فولتيماد بأنه «ميسي بطول مترين»، حيث يتمتع اللاعب البالغ 23 عاماً بـ «لمسة جيدة لرجل ضخم»، وأظهر فولتيماد مهاراته بتسجيله أول ثلاثة أهداف ضد إسبانيا في مباراة ودية استعدادا لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً هذا الصيف، وأبرز هدفه الأول مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً لمسته الأولى الممتازة، حيث سيطر على تمريرة سريعة قبل أن يسددها مباشرة في المرمى.

وقال زميله في المنتخب، روكو ريتز، لاعب خط وسط بوروسيا مونشنجلادباخ: «إنه رائع، ليس فقط أهدافه، بل أيضاً طريقته في إضفاء لمسة مميزة على أسلوب لعبنا».

وكتب الصحفي الألماني كريستوف روفنم، لقناة ZDF، عن الهدف الأول: «هدفٌ يُجسّد شخصية فولتيماد، الذي يعد أفضل لاعب بطول المترين، لاعب تبدو الكرة ملتصقة بقدميه أثناء المراوغة»

ومع ذلك، كان فولتيماد أكثر سعادة بهدفيه الآخرين - تسديدة رائعة من داخل منطقة الست ياردات ورأسية قوية من مسافة قريبة، حيث قال: «كانا هدفين مثاليين للمهاجمين. لقد بذلت جهداً كبيراً للوصول إلى منطقة الجزاء حيث تسجل الأهداف»، وعن اللاعب الذي يحاول تقليده؟ قال: «هاري كين مهاجم يمكنك أن تتعلم منه الكثير».

وكانت هذه إشارة إلى ما هو قادم في كأس العالم تحت 21 عاماً في سلوفاكيا، حيث فاز فولتيماد بالحذاء الذهبي بـ 6 أهداف، بما في ذلك ثلاثية ضد أصحاب الأرض، حتى لو فشل في التسجيل ضد إنجلترا، التي فازت بالبطولة في النهاية.

وبعد موسم سجل فيه فولتيماد 17 هدفاً في 33 مباراة مع شتوتجارت، بما في ذلك 5 أهداف في طريقه إلى الفوز التاريخي بكأس ألمانيا، لم يكن من المستغرب أن يثار الاهتمام به.