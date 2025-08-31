بعد صفقة جارناتشو.. أعلى المبيعات في تاريخ مانشستر يونايتد



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو قادماً من مانشستر يونايتد، ووقع الدولي الأرجنتيني، الذي أكمل 21 عاماً في يوليو، عقداً طويل الأمد في ستامفورد بريدج يستمر إلى عام 2032.

ويعتقد أن تشيلسي سيدفع لمانشستر يونايتد 46.2 مليون يورو، مع بند بيع بنسبة 10%، وكان الناديان الإنجليزيان دخلا في مفاوضات لأسابيع عدة قبل التوصل إلى اتفاق، وأعلن الجناح الأرجنتيني عزمه الانضمام إلى نادي ستامفورد بريدج، بعد خلافه مع روبن أموريم عقب نهائي الدوري الأوروبي.

لكن أين يقع جارناتشو بين صفقات مانشستر يونايتد القياسية؟ حيث انضم جارناتشو إلى مانشستر يونايتد، قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2020، وهو في السادسة عشرة من عمره، مقابل 465 ألف يورو فقط، لذا فإن انتقاله إلى تشيلسي يمثل ربحاً كبيراً، وولد جارناتشو ونشأ في مدريد، وقضى بعض الوقت في أكاديميتي خيتافي وأتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى مانشستر في أكتوبر 2020.

وعلاوة على ذلك، يسجل جارناتشو لاعباً محلياً، وهذا أمر مهم وفقاً لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي، كما يغادر أولد ترافورد بعد أن أسهم بـ 48 هدفاً في 144 مباراة، ويسعى لتحسين أدائه الهجومي مع تشيلسي مع استمرار تطوره.

وأصبح جارناتشو رابع أكبر صفقة بيع لمانشستر يونايتد في تاريخه بقيمة 46.2 مليون يورو، وتجاوز الدولي الأرجنتيني ديفيد بيكهام في القائمة، حيث انضم اللاعب الإنجليزي الأسطوري إلى ريال مدريد مقابل 37.5 مليون يورو عام 2003.

ويظل انتقال كريستيانو رونالدو مقابل 94 مليون يورو إلى الفريق الملكي عام 2009 رقماً قياسياً في تاريخ يونايتد، ومن المستبعد أن يحطم هذا الرقم في المستقبل القريب.



أعلى مبيعات مانشستر يونايتد

1- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 94 مليون يورو

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان): 74 مليون يورو

3- دي ماريا (باريس سان جيرمان): 63 مليون يورو

4- جارناتشو (تشيلسي): 46.2 مليون يورو

5- ديفيد بيكهام (ريال مدريد): 37.5 مليون يورو

6- هنريك مخيتاريان (أرسنال): 34 مليون يورو

7-سكوت ماكتومناي (نابولي): 30.5 مليون يورو

8- دانيال جيمس (ليدز يونايتد): 29.1 مليون يورو

9-ماسون جرينوود (مارسيليا): 26 مليون يورو

10- ياب ستام (لاتسيو): 25.8 مليون يورو